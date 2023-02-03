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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 15:40 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:05
1055
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Динамо Киев – Униря Деж. Стартовый состав киевлян

Мирча Луческу определился с составом на контрольный матч

03 февраля 2023, 15:40 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:05
1055
0
Динамо Киев – Униря Деж. Стартовый состав киевлян
Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Сидорчук

В пятницу, 3 февраля, киевское «Динамо» проведет четвертый матч в рамках подготовки к возобновлению сезона на зимнем тренировочном сборе в Турции.

Киевляне встретятся с представителем второго румынского дивизиона «Унирей Деж».

Предлагаем ознакомиться со стартовым составом «Динамо»:

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Боль, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Яцик, Царенко, Бенито, Кабаев, Ванат.

Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени.

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стартовые составы Мирча Луческу Динамо Киев Униря Деж товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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