Украина. Премьер лига03 февраля 2023, 15:40 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:05
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Динамо Киев – Униря Деж. Стартовый состав киевлян
Мирча Луческу определился с составом на контрольный матч
03 февраля 2023, 15:40 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:05
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В пятницу, 3 февраля, киевское «Динамо» проведет четвертый матч в рамках подготовки к возобновлению сезона на зимнем тренировочном сборе в Турции.
Киевляне встретятся с представителем второго румынского дивизиона «Унирей Деж».
Предлагаем ознакомиться со стартовым составом «Динамо»:
«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Боль, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Яцик, Царенко, Бенито, Кабаев, Ванат.
Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени.
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