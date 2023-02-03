Динамо Киев – Униря Деж. Стартовый состав киевлян

В пятницу, 3 февраля, киевское «Динамо» проведет четвертый матч в рамках подготовки к возобновлению сезона на зимнем тренировочном сборе в Турции.

Киевляне встретятся с представителем второго румынского дивизиона «Унирей Деж».

Предлагаем ознакомиться со стартовым составом «Динамо»:

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Боль, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Яцик, Царенко, Бенито, Кабаев, Ванат.

Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени.