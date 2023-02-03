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Турция
03 февраля 2023, 15:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:00
522
0

Журналист: Озил завершил карьеру

Немецкий полузащитник поставил точку

03 февраля 2023, 15:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:00
522
0
Журналист: Озил завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

В Турции уверены, что 34-летний полузащитник Месут Озил больше не появится на поле в официальных матчах профессиональных клубов. Об этом сообщает журналист турецкого издания Fanatik Якуп Чинар.

Накануне, 22 февраля, Озил вышел в стартовом составе «Истанбул Башакшехира» на матч 22-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (0:1), но был заменен на 46-й минуте. Сегодня утром Озил не появился на тренировке команде и сообщил партнерам, что разрывает контракт с клубом, так как принял решение завершить карьеру.

Месут Озил в составе сборной Германии в 2014 году стал чемпионом мира. На клубном уровне он также среди прочего играл за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Турции за «Истанбул» 4 матча.

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Источник Twitter
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