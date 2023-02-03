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Италия
03 февраля 2023, 15:18 | Обновлено 03 февраля 2023, 15:28
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0

Спаллетти признан тренером месяца в чемпионате Италии

Наставник «Наполи» удостоен отличия

03 февраля 2023, 15:18 | Обновлено 03 февраля 2023, 15:28
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Спаллетти признан тренером месяца в чемпионате Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти стал лучшим тренером января в чемпионате Италии. 63-летний специалист удостоен ежемесячного признания в Серии А во второй раз в карьере.

В январе «Наполи» под руководством Спаллетти одержал 4 победы в четырех матчах с общим счетом 11:2.

Неаполитанская команда в текущем сезоне чемпионата Италии единолично лидирует, имея 53 очка в 20 матчах. Перевес «Наполи» над «Интером», идущим вторым, составляет 13 очков.

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Лучано Спаллетти Наполи Серия A
Источник Серия A
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