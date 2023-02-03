Спаллетти признан тренером месяца в чемпионате Италии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти стал лучшим тренером января в чемпионате Италии. 63-летний специалист удостоен ежемесячного признания в Серии А во второй раз в карьере.

В январе «Наполи» под руководством Спаллетти одержал 4 победы в четырех матчах с общим счетом 11:2.

Неаполитанская команда в текущем сезоне чемпионата Италии единолично лидирует, имея 53 очка в 20 матчах. Перевес «Наполи» над «Интером», идущим вторым, составляет 13 очков.