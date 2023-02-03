Спаллетти признан тренером месяца в чемпионате Италии
Наставник «Наполи» удостоен отличия
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти стал лучшим тренером января в чемпионате Италии. 63-летний специалист удостоен ежемесячного признания в Серии А во второй раз в карьере.
В январе «Наполи» под руководством Спаллетти одержал 4 победы в четырех матчах с общим счетом 11:2.
Неаполитанская команда в текущем сезоне чемпионата Италии единолично лидирует, имея 53 очка в 20 матчах. Перевес «Наполи» над «Интером», идущим вторым, составляет 13 очков.
👏 Luciano Spalletti è il #COTM di Gennaio! 💺— Lega Serie A (@SerieA) February 3, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент МОК направил в НОК Украины ответ на заявление Вадима Гутцайта
Украинцы ведут переговоры с клубом из ОАЭ о расторжении соглашения