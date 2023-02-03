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  4. Марта Костюк – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 февраля 2023, 14:59 |
1125
0

Марта Костюк – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча 1/4 финала на турнире в Хуахине

03 февраля 2023, 14:59 |
1125
0
Марта Костюк – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

3 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.

В матче 1/4 финала украинка сразится с Бьянкой Андрееску из Канады (№42 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после поединка Цуренко – Мария. Ориентировочное время начала матча – 15:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лесей Цуренко (№136 WTA) или Татьяной Марией (№63 WTA).

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Источник Sport.ua
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