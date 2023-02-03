Марта Костюк – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча 1/4 финала на турнире в Хуахине
3 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.
В матче 1/4 финала украинка сразится с Бьянкой Андрееску из Канады (№42 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после поединка Цуренко – Мария. Ориентировочное время начала матча – 15:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли
В следующем раунде победительница матча сыграет с Лесей Цуренко (№136 WTA) или Татьяной Марией (№63 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гомес, Байона и Худжамов войдут в тренерский состав Реброва в сборной
Украинцы ведут переговоры с клубом из ОАЭ о расторжении соглашения