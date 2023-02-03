Марта Костюк – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.

В матче 1/4 финала украинка сразится с Бьянкой Андрееску из Канады (№42 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после поединка Цуренко – Мария. Ориентировочное время начала матча – 15:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лесей Цуренко (№136 WTA) или Татьяной Марией (№63 WTA).

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