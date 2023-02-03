Рэшфорд – лучший игрок АПЛ в январе

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам января.

В прошлом месяце Рэшфорд отметился победным голом в дерби с «Манчестер Сити» (2:1), а также по разу поразил ворота «Борнмута» (3:0) и «Арсенала» (2:3).

Рэшфорд получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ второй раз в нынешнем сезоне: впервые это произошло в сентябре.

На приз также претендовали Дэн Берн («Ньюкасл»), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Солли Марч («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд») и Букайо Сака («Арсенал»).