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Англия
03 февраля 2023, 13:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 13:49
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Рэшфорд – лучший игрок АПЛ в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» получил приз лучшему игроку месяца второй раз в сезоне

03 февраля 2023, 13:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 13:49
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Рэшфорд – лучший игрок АПЛ в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам января.

В прошлом месяце Рэшфорд отметился победным голом в дерби с «Манчестер Сити» (2:1), а также по разу поразил ворота «Борнмута» (3:0) и «Арсенала» (2:3).

Рэшфорд получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ второй раз в нынешнем сезоне: впервые это произошло в сентябре.

На приз также претендовали Дэн Берн («Ньюкасл»), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Солли Марч («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд») и Букайо Сака («Арсенал»).

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
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