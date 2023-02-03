ВИДЕО. Тренировка Динамо перед матчем с Унирей

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к следующему контрольному матчу.

В пятницу, 3 февраля, в Анталии на стадионе «Mardan Sports Complex» киевское «Динамо» сыграет контрольный матч с румынским клубом «Униря» из города Деж.

Стартовый свисток рефери прозвучит в 16.00 по киевскому времени.