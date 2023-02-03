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  4. ВИДЕО. Тренировка Динамо перед матчем с Унирей
Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 12:20 |
291
0

ВИДЕО. Тренировка Динамо перед матчем с Унирей

Киевляне продолжают подготовку на сборе в Турции

03 февраля 2023, 12:20 |
291
0
ВИДЕО. Тренировка Динамо перед матчем с Унирей
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к следующему контрольному матчу.

В пятницу, 3 февраля, в Анталии на стадионе «Mardan Sports Complex» киевское «Динамо» сыграет контрольный матч с румынским клубом «Униря» из города Деж.

Стартовый свисток рефери прозвучит в 16.00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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