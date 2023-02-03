Украина. Премьер лига03 февраля 2023, 12:20 |
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ВИДЕО. Тренировка Динамо перед матчем с Унирей
Киевляне продолжают подготовку на сборе в Турции
03 февраля 2023, 12:20 |
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Киевское «Динамо» продолжает подготовку к следующему контрольному матчу.
В пятницу, 3 февраля, в Анталии на стадионе «Mardan Sports Complex» киевское «Динамо» сыграет контрольный матч с румынским клубом «Униря» из города Деж.
Стартовый свисток рефери прозвучит в 16.00 по киевскому времени.
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