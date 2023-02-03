ВИДЕО. Ярмоленко и Ребров в Украине, ставим на Челси

1. Ноттингем Форест подписал форварда

2. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн

3. Интер продлил контракт с Дармианом

4. Именитый клуб заинтересован в форварде "Динамо"

5. Прогноз на матч Челси – Фулхэм

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