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Англия
03 февраля 2023, 10:37 | Обновлено 03 февраля 2023, 10:48
245
0

ВИДЕО. Ярмоленко и Ребров в Украине, ставим на Челси

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

03 февраля 2023, 10:37 | Обновлено 03 февраля 2023, 10:48
245
0
ВИДЕО. Ярмоленко и Ребров в Украине, ставим на Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ноттингем Форест подписал форварда
2. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
3. Интер продлил контракт с Дармианом
4. Именитый клуб заинтересован в форварде "Динамо"
5. Прогноз на матч Челси – Фулхэм

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Источник Sport.ua
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