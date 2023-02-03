Англия03 февраля 2023, 10:37 | Обновлено 03 февраля 2023, 10:48
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ВИДЕО. Ярмоленко и Ребров в Украине, ставим на Челси
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
03 февраля 2023, 10:37 | Обновлено 03 февраля 2023, 10:48
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1. Ноттингем Форест подписал форварда
2. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
3. Интер продлил контракт с Дармианом
4. Именитый клуб заинтересован в форварде "Динамо"
5. Прогноз на матч Челси – Фулхэм
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