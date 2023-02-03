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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 10:46 | Обновлено 03 февраля 2023, 10:47
408
0

Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»

Магомед Мамешев попал в один из самых больших скандалов нового года

03 февраля 2023, 10:46 | Обновлено 03 февраля 2023, 10:47
408
0
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
Национальная полиция Украины

Бывший футболист тернопольской «Нивы» Магомед Мамешев рассказал, как попал в скандальную историю с молодыми парнями, которые снимали на видео девушек и издевались над ними. Мамешев получил повестку в военкомат вместе с организаторами, но возразил, что был участником тех событий.

«Попрошу вас распространить это видео, чтобы никто не думал лишнего на меня. В общем, я с Андреем (один из организаторов – прим.) знаком где-то две недели. Он позвонил и сказал мне, что к нему ломится в дверь бородатый дядя. Попросил помощи, чтобы я приехал и побеседовал с ним.

Я приехал, а оказалось, что это оперативник. Он устраивал замануху, а Андрей не понял, что это оперативник. Они меня опросили, спросили кто я такой. Говорю, что я просто друг Андрея. Попросили, чтобы я помог проникнуть в квартиру. Я помог, позвонил Андрею и сказал, что здесь полиция. Они вошли. Я попал на камеру, поэтому должен был до конца обыска находиться там. Я стоял, побеседовал со всеми оперативниками. Они поняли, что я ни при чем, просто левый человек в этой ситуации. Ни на одной тусовке я не был, все пацаны это подтвердили. Я просто приехал им помочь.

После обыска пришел военком и стал выписывать всем повестки. Говорит: «Давай я тебе тоже выпишу, ты все равно участник процесса». Отвечаю: «Хорошо, выписывайте». Сказали, что после выдачи повестки нужно сфотографировать: «Без проблем, фотографируйте». Я попросил, чтобы он никуда не выставлял, потому что я не участник ситуации. Оперативники все подтвердили, а на следующий день моя фотография среди «насильников», – заявил Мамешев.

За полтора года в «Ниве» Магомед сыграл 13 матчей (12 – в чемпионате Первой лиги, 1 – в Кубке Украины).

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Магомед Мамешев Нива Тернополь
Источник Instagram
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