Опытный украинец, который является воспитанником Динамо, поедет в Молдову

35-летний украинский полузащитник Денис Дедечко продолжит карьеру в чемпионате Молдовы.

Как сообщает Moldfootball, Денис подпишет контракт с «Зимбру». По информации источника, соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

Денис является воспитанником киевского «Динамо». За основную команду он так и не заиграл. Последним клубом Дедечко является эстонский «Нарва-Транс».

Интересно, что в 2013 году он провел 1 матч за сборную Украины.