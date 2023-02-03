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03 февраля 2023, 09:10 |
670
0

Опытный украинец, который является воспитанником Динамо, поедет в Молдову

Денис Дедечко подпишет контракт с «Зимбру»

03 февраля 2023, 09:10 |
670
0
Опытный украинец, который является воспитанником Динамо, поедет в Молдову
Instagram. Денис Дедечко

35-летний украинский полузащитник Денис Дедечко продолжит карьеру в чемпионате Молдовы.

Как сообщает Moldfootball, Денис подпишет контракт с «Зимбру». По информации источника, соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

Денис является воспитанником киевского «Динамо». За основную команду он так и не заиграл. Последним клубом Дедечко является эстонский «Нарва-Транс».

Интересно, что в 2013 году он провел 1 матч за сборную Украины.

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Денис Дедечко Динамо Киев Нарва-Транс Зимбру Кишинев трансферы
Источник Moldfootball.com
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