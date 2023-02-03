Другие новости03 февраля 2023, 09:10 |
670
0
Опытный украинец, который является воспитанником Динамо, поедет в Молдову
Денис Дедечко подпишет контракт с «Зимбру»
03 февраля 2023, 09:10 |
670
0
35-летний украинский полузащитник Денис Дедечко продолжит карьеру в чемпионате Молдовы.
Как сообщает Moldfootball, Денис подпишет контракт с «Зимбру». По информации источника, соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.
Денис является воспитанником киевского «Динамо». За основную команду он так и не заиграл. Последним клубом Дедечко является эстонский «Нарва-Транс».
Интересно, что в 2013 году он провел 1 матч за сборную Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 февраля 2023, 19:06 19
Украинцы ведут переговоры с клубом из ОАЭ о расторжении соглашения
Футбол | 03 февраля 2023, 05:40 19
Если боссы «красных» пожелают заменить главного тренера – готовый кандидат уже перед ними
Футбол | 03.02.2023, 08:32
Футбол | 03.02.2023, 08:15
Биатлон | 02.02.2023, 12:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.02.2023, 22:50 2
01.02.2023, 09:30 10
02.02.2023, 07:33 13
01.02.2023, 19:15 7
01.02.2023, 22:12 4
01.02.2023, 18:26 5
02.02.2023, 18:30 1
01.02.2023, 20:56 4