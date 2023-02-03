Скандал в Греции. Требуют заменить судью – пасынка экс-мененджера Шахтера

В воскресенье, 5 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Греции по футболу между ПАОКом и «Олимпиакосом».

На этот поединок был назначен главный судья – словацкий арбитр Иван Кружляк. Кружляк – пасынок экс-судьи Любоша Михела. А Михел в свою очередь – исторический враг для «Олимпиакоса», как минимум потому что тот работал в ПАОКе, который является принципиальным соперником для клуба из Пирей.

Вот какое заявление появилось на официальном сайте «Олимпиакоса»:



«Требуем замены судьи на матче. В противном случае мы рассмотрим все возможности это сделать. ПАОК хорошо знает, кто такой Любош Михел и чем он занимался в сфере арбитража. Кружляк – арбитр, который судил наш матч «Динамо», а затем мы подали официальный протест в УЕФА.

Мы четко заявляем, что не принимаем это назначение судьи, и его должны немедленно заменить!».

Любош Михел с 2015 по 2018 год работал в ПАОКе в качестве спортивного директора и президента клуба. Также стоит отметить, что 54-летний словак с 2008 по 2015 го занимал должность начальника отдела международных соревнований в донецком футбольном клубе «Шахтер».

Интересен еще тот факт, что Иван Кружляк судил матч 1/16 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и киевским «Динамо» в 2019 году. После того поединка греческий клуб вылетел из еврокубка и остался недовольным судейством Кружляка. Клуб из Пирей даже подал официальный протест, однако никакого продолжения истории не последовало.

ПАОК и «Олимпиакос» сейчас находятся на второй и третьей позиции в таблице чемпионата Греции соответственно. У клубов поровну очков – по 42. Недавно в ПАОК перешел экс-звездный игрок «Шахтера» Тайсон.