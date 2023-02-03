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  4. Салах и Месси в одной команде? ПСЖ интересна египетская звезда Ливерпуля
Англия
03 февраля 2023, 07:19 |
389
0

Салах и Месси в одной команде? ПСЖ интересна египетская звезда Ливерпуля

Английский клуб готов отпустить Салаха за 80 миллионов евро

03 февраля 2023, 07:19 |
389
0
Салах и Месси в одной команде? ПСЖ интересна египетская звезда Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Мохамед Салах

Французский футбольный клуб «ПСЖ» уже давно следит за египетским нападающим Мохамедом Салахом, который выступает в английском «Ливерпуле».

Как сообщает Calciomercato, «Ливерпуль» готов продать египтянина уже этим летом за 80 миллионов евро. По информации источника, «ПСЖ» может сделать официальное предложение «красным».

Также стоит отметить, что парижане одни из немногих, кто сможет потянуть зарплату Салаха. Мохамед получает 450 тысяч евро за неделю.

«ПСЖ» уже имеет звездное нападение: аргентинский форвард Лионель Месси, француз Килиан Мбаппе и бразилец Неймар.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 7 ассистами.

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Источник Calciomercato
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