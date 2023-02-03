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Англия
03 февраля 2023, 05:59 | Обновлено 03 февраля 2023, 06:30
189
0

Самый фартовый. Зинченко возглавил рейтинг по проценту побед в АПЛ

Украинский защитник одержал за «Ман Сити» и «Арсенал» 82% побед в 88 матчах

03 февраля 2023, 05:59 | Обновлено 03 февраля 2023, 06:30
189
0
Самый фартовый. Зинченко возглавил рейтинг по проценту побед в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко возглавил рейтинг по проценту побед в АПЛ.

Веб-портал Transfermarkt опубликовал интересный рейтинг футболистов Английской Премьер-лиги за всю историю, которые выиграли набольшее количество матчей, проведя при этом не менее 50 поединков.

Украинец Александр Зинченко занимает первое место, одержав за «Манчестер Сити» и «Арсенала» 82% побед в 88 матчах.

Знаменитый нидерландский хавбек «Челси» Арьен Роббен занимает второе место, имея 82% побед при 67 играх. Далее идет испанец Эмерик Ляпорт из «Ман Сити» – 81% побед в 113 поединках.

Рейтинг по проценту побед в АПЛ (по данным Transfermarkt)

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Источник Transfermarkt
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