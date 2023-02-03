Украинский вингер продолжит карьеру в литовском клубе Дайнава

Украинский вингер Артем Радченко продолжит карьеру в команде «Дайнава», которая играет в чемпионате Литвы.

28-летний хавбек зимой покинул «Йонаву» (провел 14 матчей и отдал 2 ассиста) и стал свободным агентом, поскольку контракт закончился.

Воспитанник харьковского футбола Артем Радченко ранее играл за «Говерлу», «Николаев», «Победу» и «Металлист».