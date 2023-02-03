Другие новости03 февраля 2023, 03:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 04:09
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Украинский вингер продолжит карьеру в литовском клубе Дайнава
28-летний хавбек Артем Радченко в зимнее межсезонье покинул «Йонаву»
03 февраля 2023, 03:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 04:09
74
0
Украинский вингер Артем Радченко продолжит карьеру в команде «Дайнава», которая играет в чемпионате Литвы.
28-летний хавбек зимой покинул «Йонаву» (провел 14 матчей и отдал 2 ассиста) и стал свободным агентом, поскольку контракт закончился.
Воспитанник харьковского футбола Артем Радченко ранее играл за «Говерлу», «Николаев», «Победу» и «Металлист».
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