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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 03:15 | Обновлено 03 февраля 2023, 03:37
58
0

САЛАДУХА: «Любой спортсмен рф является частью пропагандистской машины»

Народный депутат считает, что это дискуссия об равных правах убийцы и жертвы

03 февраля 2023, 03:15 | Обновлено 03 февраля 2023, 03:37
58
0
САЛАДУХА: «Любой спортсмен рф является частью пропагандистской машины»
Facebook. Ольга Саладуха

Народный депутат Украины Ольга Саладуха, бывшая легкоатлетка, высказалась по поводу возможного возвращения россиян и белорусов в мировой спорт:

«Дискуссия об равных правах убийцы и жертвы. Это именно то, что происходит сейчас в мировом спорте. Международный олимпийский комитет, некоторые федерации и НОК активно пропагандируют возвращение россиян и белорусов на спортивные арены мира. Их аргумент убийственный – нельзя дискриминировать по признаку паспорта, надо допускать на соревнования так называемых «чистых» спортсменов, то есть публично не поддерживающих войну.

Вот только есть проблема – в россии отделить «зерна от плевел» почти невозможно. Диктаторские режимы создают такие системы, в которых любой спортсмен является частью пропагандистской машины. Сегодня эта машина работает на разжигание ненависти против Украины и на эскалацию войны. В частности, спортивные журналисты уже собрали данные о более 220 спортсменах из россии и беларуси, так или иначе причастных к пропаганде войны. Почти ежедневно список пополняется.

Комитет ВР по молодежи и спорту ориентируется на эту и другую информацию при наработке рекомендаций по введению персональных санкций. И мы не видим, чтобы на россии было антивоенное движение спортсменов, или даже акции единичных спортсменов, которые доносили бы позицию отличную от кремлевской пропаганды.

Что нам предлагают руководители мирового спорта? Соревноваться с людьми, у которых руки по локоть в крови. Конкурировать с ними в заведомо неравных условиях. Они будут тренироваться в оборудованных залах и стадионах. А мы – в руинах, в которые превратились наши спортивные объекты из-за российских ракет. Они всегда будут чувствовать себя в безопасности, а мы поминутно будем ожидать воздушной тревоги. Я уже не говорю об оккупации целых регионов Украины, которые исключены из спортивной жизни. На таких совместных с россиянами соревнованиях у украинцев есть реальные шансы столкнуться с людьми, которые сами убивали наших спортсменов на фронте или сейчас делают их родственники.

Очевидно, Томас Бах и его единомышленники уверены, что это будет способствовать спортивной солидарности и братству. Раньше нам уточняли, что спорт вне политики. И это позволяло реабилитировать россиян после аннексии Крыма и войны в Донбассе. Теперь перешли на новый уровень демагогии – спорт не только вне политики, а вообще вне жизни.

По мнению Баха и компании, не нужно обращать внимание на то, что у нас разбомбили половину страны, убив сотни спортсменов, разрушив десятки крупных спортивных объектов. Мол, забудьте о преступлениях Бучи, Изюма или Краматорска. Не обращайте внимания на еженедельные массированные обстрелы. Не беспокойтесь о судьбе своих родителей, детей, женщин. Приезжайте на Олимпиаду и пожимайте руки убивающим вас. Это так по-спортивному.

Чувствуете абсурд? К счастью, это понимает не только Украина. У нас есть союзники. В первую очередь Польша, страны Балтии, Скандинавии и, надеюсь, их количество будет расти. Должны противодействовать шизофрении, засевшей у изголовья топовых международных спортивных функционеров.

Не может быть спорта вне войны, вне убийств сотен тысяч людей, вне боли и горя жертв российской агрессии. Не может быть спорта вне жизни. И мы будем всеми силами и дальше бороться за то, чтобы донести эту простую истину до тех, кто принимает ключевые решения в мировом спорте».

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МОК НОК Украины бойкот Олимпийские игры 2024 дисквалификация россии дисквалификация беларуси Ольга Саладуха Томас Бах
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