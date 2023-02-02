Динамо – Униря Деж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 3 февраля, киевское «Динамо» проведет четвертый матч в рамках подготовки к возобновлению сезона на зимнем тренировочном сборе в Турции.

Киевляне встретятся с представителем второго румынского дивизиона «Унирей Деж».

Встреча состоится на стадионе Mardan Sports Complex, где украинская команда проводит свои тренировки, и начнется в 16:00 по киевскому времени.