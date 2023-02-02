Товарищеские матчи
03.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 23:35 |
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Динамо – Униря Деж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
02 февраля 2023, 23:35 |
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В пятницу, 3 февраля, киевское «Динамо» проведет четвертый матч в рамках подготовки к возобновлению сезона на зимнем тренировочном сборе в Турции.
Киевляне встретятся с представителем второго румынского дивизиона «Унирей Деж».
Встреча состоится на стадионе Mardan Sports Complex, где украинская команда проводит свои тренировки, и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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