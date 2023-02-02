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Униря Деж
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 23:35 |
174
0

Динамо – Униря Деж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

02 февраля 2023, 23:35 |
174
0
Динамо – Униря Деж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В пятницу, 3 февраля, киевское «Динамо» проведет четвертый матч в рамках подготовки к возобновлению сезона на зимнем тренировочном сборе в Турции.

Киевляне встретятся с представителем второго румынского дивизиона «Унирей Деж».

Встреча состоится на стадионе Mardan Sports Complex, где украинская команда проводит свои тренировки, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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