Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы одержали заслуженную победу»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Очень доволен нашей игрой. Команда более агрессивно действовала в атаке, если сравнивать с предыдущими матчами. Еще мы смогли сохранить ворота на замке – это отличный сигнал. «Бавария» одержала заслуженную победу. Хотим сыграть на таком же уровне против «Вольфсбурга», - сказал Нагельсманн.

Матч чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Бавария» состоится в воскресенье, 5 февраля.