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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы одержали заслуженную победу»
Германия
02 февраля 2023, 22:40 |
287
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы одержали заслуженную победу»

Наставник «Баварии» – о разгроме «Майнца»

02 февраля 2023, 22:40 |
287
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы одержали заслуженную победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Очень доволен нашей игрой. Команда более агрессивно действовала в атаке, если сравнивать с предыдущими матчами. Еще мы смогли сохранить ворота на замке – это отличный сигнал. «Бавария» одержала заслуженную победу. Хотим сыграть на таком же уровне против «Вольфсбурга», - сказал Нагельсманн.

Матч чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Бавария» состоится в воскресенье, 5 февраля.

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Юлиан Нагельсманн Майнц Бавария Кубок Германии по футболу
Источник Bayern & Germany
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