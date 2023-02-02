Германия02 февраля 2023, 22:40 |
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы одержали заслуженную победу»
Наставник «Баварии» – о разгроме «Майнца»
02 февраля 2023, 22:40 |
287
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в 1/8 финала Кубка Германии.
«Очень доволен нашей игрой. Команда более агрессивно действовала в атаке, если сравнивать с предыдущими матчами. Еще мы смогли сохранить ворота на замке – это отличный сигнал. «Бавария» одержала заслуженную победу. Хотим сыграть на таком же уровне против «Вольфсбурга», - сказал Нагельсманн.
Матч чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Бавария» состоится в воскресенье, 5 февраля.
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