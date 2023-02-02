Крутых с большим трудом пробился в четвертьфинал челленджера в Тенерифе
В матче 1/8 финала украинец в трех сетах обыграл Валентена Ройе из Франции
Украинский теннисист Алексей Крутых (ATP 176) вышел в четвертьфинал хардового челленджера в испанском Тенерифе.
В напряженном матче 1/8 финала украинец обыграл квалифаера Валентена Ройе из Франции (ATP 321).
Встреча длилась аж 2 часа 37 минут и завершилась в трех сетах в пользу Крутых.
На стадии 1/4 финала Крутых сыграет против итальянца Маттео Арнальди, сеяного под 2-м номером.
ATP Challenger 75. Тенерифе (Испания). Хард. 1/8 финала
Алексей Крутых (Украина) – Валентен Ройе (Франция) [Q] – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Ранее в первом круге (1/16 финала) Крутых легко победил лаки-лузера Лоренцо Джустино из Италии – 6:2, 6:0
Сетка турнира
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка вместе с Макото Ниномией обыграла Ану Богдан и Данку Ковинич
Украинская теннисистка считает, что мир должен быть един в санкциях для рф и рб