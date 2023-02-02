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ATP
02 февраля 2023, 20:50 | Обновлено 02 февраля 2023, 21:11
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0

Крутых с большим трудом пробился в четвертьфинал челленджера в Тенерифе

В матче 1/8 финала украинец в трех сетах обыграл Валентена Ройе из Франции

02 февраля 2023, 20:50 | Обновлено 02 февраля 2023, 21:11
410
0
Крутых с большим трудом пробился в четвертьфинал челленджера в Тенерифе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (ATP 176) вышел в четвертьфинал хардового челленджера в испанском Тенерифе.

В напряженном матче 1/8 финала украинец обыграл квалифаера Валентена Ройе из Франции (ATP 321).

Встреча длилась аж 2 часа 37 минут и завершилась в трех сетах в пользу Крутых.

На стадии 1/4 финала Крутых сыграет против итальянца Маттео Арнальди, сеяного под 2-м номером.

ATP Challenger 75. Тенерифе (Испания). Хард. 1/8 финала

Алексей Крутых (Украина) – Валентен Ройе (Франция) [Q] – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Ранее в первом круге (1/16 финала) Крутых легко победил лаки-лузера Лоренцо Джустино из Италии – 6:2, 6:0

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Алексей Крутых ATP Тенерифе Валентен Ройе Лоренцо Джустино Маттео Арнальди
Источник Sport.ua
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