ВИДЕО. Лучшие трансферы украинского футбола

Какой самый лучший или идеальный трансфер в истории украинского футбола? Тысячи переходов, «Динамо», «Шахтер», «Металлист» и «Днепр»... Много претендентов на звание «Топ-трансфера Украины». Попробуем разобраться вместе в видео. Напишите ваши варианты в комментариях!