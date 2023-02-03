Украина. Премьер лига03 февраля 2023, 03:00 | Обновлено 03 февраля 2023, 03:22
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ВИДЕО. Лучшие трансферы украинского футбола
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
03 февраля 2023, 03:00 | Обновлено 03 февраля 2023, 03:22
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Какой самый лучший или идеальный трансфер в истории украинского футбола? Тысячи переходов, «Динамо», «Шахтер», «Металлист» и «Днепр»... Много претендентов на звание «Топ-трансфера Украины». Попробуем разобраться вместе в видео. Напишите ваши варианты в комментариях!
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