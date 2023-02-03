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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 03:00 | Обновлено 03 февраля 2023, 03:22
125
0

ВИДЕО. Лучшие трансферы украинского футбола

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

03 февраля 2023, 03:00 | Обновлено 03 февраля 2023, 03:22
125
0
ВИДЕО. Лучшие трансферы украинского футбола
YouTube

Какой самый лучший или идеальный трансфер в истории украинского футбола? Тысячи переходов, «Динамо», «Шахтер», «Металлист» и «Днепр»... Много претендентов на звание «Топ-трансфера Украины». Попробуем разобраться вместе в видео. Напишите ваши варианты в комментариях!

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Источник Sport.ua
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