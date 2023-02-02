С Мудриком, Малиновским и Забарным. Символическая сборная трансферов Европы

Авторитетное издание 90min назвало символическую сборную топ-трансферов Европы во время зимнего окна.

Трое украинских футболистов Михаил Мудрик, Руслан Малиновский и Илья Забарный попали в этот состав.

Символическая сборная топ-трансферов Европы в зимнее окно:

Вратарь: Ян Зоммер (Боруссия Менхенгладбах – Бавария).

Защитники: Жоау Канселу (Манчестер Сити – Бавария), Бенуа Бедьяшиль (Монако – Челси), Илья Забарный (Динамо Киев – Борнмут), Алекс Морено (Бетис – Астон Вилла).

Полузащитники: Энцо Фернандес (Бенфика – Челси), Жоржиньо (Челси – Арсенал), Нони Мадуэке (ПСВ – Челси), Руслан Малиновский (Аталанта – Марсель), Михаил Мудрик (Шахтер – Челси).

Нападающий: Коди Гакпо (ПСВ – Ливерпуль).

90min – про Мудрика:

«Он был одним из самых желанных игроков зимнего трансферного окна. Молодой украинец сделал пять результативных действий в группе Лиги чемпионов. Грэм Поттер надеется, что он быстро адаптируется к АПЛ. У него будет все необходимое, чтобы стать незаменимым игроком».

90min – про Малиновского:

«И у него есть все, что нужно для Игора Тудора. 29-летний украинский футболист может сыграть на всех позициях в полузащите. Быстро пройдя адаптацию, у него будет все необходимое, чтобы стать незаменимым в этой команде».

90min – про Забарного:

«Он уже считается одним из лучших украинских центральных защитников. Он постарается помочь «вишням» сохранить место в АПЛ. Он настроен показать свои лучшие качества и лидерам чемпионата, чтобы быстро пойти на повышение».