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Англия
02 февраля 2023, 19:33 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:34
153
0

С Мудриком, Малиновским и Забарным. Символическая сборная трансферов Европы

На воротах – Ян Зоммер, на острие атаки – Коди Гакпо

02 февраля 2023, 19:33 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:34
153
0
С Мудриком, Малиновским и Забарным. Символическая сборная трансферов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетное издание 90min назвало символическую сборную топ-трансферов Европы во время зимнего окна.

Трое украинских футболистов Михаил Мудрик, Руслан Малиновский и Илья Забарный попали в этот состав.

Символическая сборная топ-трансферов Европы в зимнее окно:

Вратарь: Ян Зоммер (Боруссия Менхенгладбах – Бавария).

Защитники: Жоау Канселу (Манчестер Сити – Бавария), Бенуа Бедьяшиль (Монако – Челси), Илья Забарный (Динамо Киев – Борнмут), Алекс Морено (Бетис – Астон Вилла).

Полузащитники: Энцо Фернандес (Бенфика – Челси), Жоржиньо (Челси – Арсенал), Нони Мадуэке (ПСВ – Челси), Руслан Малиновский (Аталанта – Марсель), Михаил Мудрик (Шахтер – Челси).

Нападающий: Коди Гакпо (ПСВ – Ливерпуль).

90min – про Мудрика:

«Он был одним из самых желанных игроков зимнего трансферного окна. Молодой украинец сделал пять результативных действий в группе Лиги чемпионов. Грэм Поттер надеется, что он быстро адаптируется к АПЛ. У него будет все необходимое, чтобы стать незаменимым игроком».

90min – про Малиновского:

«И у него есть все, что нужно для Игора Тудора. 29-летний украинский футболист может сыграть на всех позициях в полузащите. Быстро пройдя адаптацию, у него будет все необходимое, чтобы стать незаменимым в этой команде».

90min – про Забарного:

«Он уже считается одним из лучших украинских центральных защитников. Он постарается помочь «вишням» сохранить место в АПЛ. Он настроен показать свои лучшие качества и лидерам чемпионата, чтобы быстро пойти на повышение».

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Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
символическая сборная Михаил Мудрик Руслан Малиновский Илья Забарный Ян Зоммер Жоау Канселу Бенуа Бедьяшиль Алекс Морено Энцо Фернандес Жоржиньо Нони Мадуэке Коди Гакпо трансферы
Источник 90min
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