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Испания
02 февраля 2023, 18:07 | Обновлено 02 февраля 2023, 18:08
677
0

Манчестер Юнайтед дает 80 миллионов за ключевого хавбека Реала

Мадридский клуб не собирается продавать Федерико Вальверде

02 февраля 2023, 18:07 | Обновлено 02 февраля 2023, 18:08
677
0
Манчестер Юнайтед дает 80 миллионов за ключевого хавбека Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщают испанские СМИ.

Английский клуб предлагает за Вальверде 80 миллионов евро. «Реал» продавать 24-летнего уругвайского хавбека не намерен и предложение «Красных дьяволов» отклонил.

В нынешнем сезоне на счету Вальверде 8 голов и 4 ассиста в 29 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт хавбека рассчитан до лета 2027 года.

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Манчестер Юнайтед Федерико Вальверде Реал Мадрид
Источник El Nacional
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