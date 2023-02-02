Манчестер Юнайтед дает 80 миллионов за ключевого хавбека Реала

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщают испанские СМИ.

Английский клуб предлагает за Вальверде 80 миллионов евро. «Реал» продавать 24-летнего уругвайского хавбека не намерен и предложение «Красных дьяволов» отклонил.

В нынешнем сезоне на счету Вальверде 8 голов и 4 ассиста в 29 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт хавбека рассчитан до лета 2027 года.