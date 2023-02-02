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  4. Жоау КАНСЕЛУ: «Бавария – это клуб мечты»
Германия
02 февраля 2023, 17:41 |
295
0

Жоау КАНСЕЛУ: «Бавария – это клуб мечты»

Португальский защитник – об уходе из «Манчестер Сити»

02 февраля 2023, 17:41 |
295
0
Жоау КАНСЕЛУ: «Бавария – это клуб мечты»
ФК Бавария. Жоау Канселу

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды:

«Я получал удовольствие от пребывания в «Манчестер Сити», и у меня все еще действует контракт с клубом, поэтому я не считаю это окончательным прощанием. Сейчас я сосредоточусь только на пяти месяцах и посмотрю, что произойдет потом.

«Бавария» – большой клуб, один из лучших в мире, и для меня огромная мотивация играть рядом с этими выдающимися игроками. Знаю, что этот клуб, эта команда живет ради титулов и выигрывает их каждый год. Мною также двигает желание добиваться успеха.

У меня было мало игрового времени в «Манчестер Сити», и именно это повлияло на мое решение. Дело не в Гвардиоле. Мне очень хотелось новых приключений, а «Бавария» – это клуб мечты. Я воспользовался шансом, когда он появился».

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Жоау Канселу Манчестер Сити Бавария
Источник Sky Sports
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