Жоау КАНСЕЛУ: «Бавария – это клуб мечты»
Португальский защитник – об уходе из «Манчестер Сити»
Защитник сборной Португалии Жоау Канселу прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды:
«Я получал удовольствие от пребывания в «Манчестер Сити», и у меня все еще действует контракт с клубом, поэтому я не считаю это окончательным прощанием. Сейчас я сосредоточусь только на пяти месяцах и посмотрю, что произойдет потом.
«Бавария» – большой клуб, один из лучших в мире, и для меня огромная мотивация играть рядом с этими выдающимися игроками. Знаю, что этот клуб, эта команда живет ради титулов и выигрывает их каждый год. Мною также двигает желание добиваться успеха.
У меня было мало игрового времени в «Манчестер Сити», и именно это повлияло на мое решение. Дело не в Гвардиоле. Мне очень хотелось новых приключений, а «Бавария» – это клуб мечты. Я воспользовался шансом, когда он появился».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей