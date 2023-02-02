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  4. Юрий ВИРТ: «У Вереса есть кадровые проблемы, нужно усиление»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 16:25 |
129
0

Юрий ВИРТ: «У Вереса есть кадровые проблемы, нужно усиление»

Тренер «Вереса» – о кадровой ситуации в команде

02 февраля 2023, 16:25 |
129
0
Юрий ВИРТ: «У Вереса есть кадровые проблемы, нужно усиление»
ФК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о кадровой ситуации в команде во время сборов:

«Уже во время сборов микротравм получили Василий Курко, Дмитрий Клец, Даниил Хондак, Николай Гайдучик и Павел Березянский. Их возвращение в общую группу в тренерском штабе ожидают через несколько дней.

Видим, что есть кадровые проблемы. К нам приедут футболисты U-19 Дмитрий Шух и Александр Савчук. Потому что сейчас тренируется 15 полевых футболистов, плюс двое на просмотре. Нужно усиление».

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Источник ФК Верес
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