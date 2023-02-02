Юрий ВИРТ: «У Вереса есть кадровые проблемы, нужно усиление»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о кадровой ситуации в команде во время сборов:

«Уже во время сборов микротравм получили Василий Курко, Дмитрий Клец, Даниил Хондак, Николай Гайдучик и Павел Березянский. Их возвращение в общую группу в тренерском штабе ожидают через несколько дней.

Видим, что есть кадровые проблемы. К нам приедут футболисты U-19 Дмитрий Шух и Александр Савчук. Потому что сейчас тренируется 15 полевых футболистов, плюс двое на просмотре. Нужно усиление».