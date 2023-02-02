Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 16:25 |
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Юрий ВИРТ: «У Вереса есть кадровые проблемы, нужно усиление»
Тренер «Вереса» – о кадровой ситуации в команде
02 февраля 2023, 16:25 |
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Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о кадровой ситуации в команде во время сборов:
«Уже во время сборов микротравм получили Василий Курко, Дмитрий Клец, Даниил Хондак, Николай Гайдучик и Павел Березянский. Их возвращение в общую группу в тренерском штабе ожидают через несколько дней.
Видим, что есть кадровые проблемы. К нам приедут футболисты U-19 Дмитрий Шух и Александр Савчук. Потому что сейчас тренируется 15 полевых футболистов, плюс двое на просмотре. Нужно усиление».
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