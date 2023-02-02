Провальный сезон. Аякс назначил экс-игрока временным тренером

«Аякс» объявил о том, что временным наставником команды будет бывший игрок амстердамцев Джон Хейтинга, который ранее работал с молодежкой клуба.

«Аякс» проваливает нынешний сезон – сейчас команда занимает в чемпионате Нидерландов лишь 4-е место, поэтому недавно клуб уволил тренера Альфред Схредера, при котором случилась серия из 7 матчей без побед.

Вскоре команде играть в плей-офф Лиги Европы против «Униона».