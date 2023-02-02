Нидерланды02 февраля 2023, 16:42 |
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Провальный сезон. Аякс назначил экс-игрока временным тренером
Джон Хейтинга будет работать до конца сезона
02 февраля 2023, 16:42 |
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«Аякс» объявил о том, что временным наставником команды будет бывший игрок амстердамцев Джон Хейтинга, который ранее работал с молодежкой клуба.
«Аякс» проваливает нынешний сезон – сейчас команда занимает в чемпионате Нидерландов лишь 4-е место, поэтому недавно клуб уволил тренера Альфред Схредера, при котором случилась серия из 7 матчей без побед.
Вскоре команде играть в плей-офф Лиги Европы против «Униона».
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