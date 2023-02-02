УАФ обратились в УЕФА. Просит запретить матчи с российскими командами

УАФ сообщила о том, что отправила в УЕФА письмо с просьбой принять меры для недопущения проведения даже контрольных матчей с участием российских команд.

В последние дни было несколько случаев, когда команды ряда стран проводили спарринг с представителями страны-агрессора. Кроме того, письмо отправили в Федерацию футбола Турции. Именно в этой страны в основном проводятся контрольные встречи.

«Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры ко всем причастным, чтобы в дальнейшем избежать повторных жестов неуважения и случаев нарушения санкций, справедливо наложенных УЕФА на команды из страны-агрессора, поскольку бездействие или отсутствие реагирования и наказания за их незаконные действия поощряет террористов продолжать», – говорится в письме УАФ.

Недавно УЕФА подтвердил, что российские клубы и сборные остаются вне официальных матчей.