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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 15:55 | Обновлено 02 февраля 2023, 16:14
381
0

УАФ обратились в УЕФА. Просит запретить матчи с российскими командами

УАФ надеется, что не будет даже контрольных матчей

02 февраля 2023, 15:55 | Обновлено 02 февраля 2023, 16:14
381
0
УАФ обратились в УЕФА. Просит запретить матчи с российскими командами
УАФ

УАФ сообщила о том, что отправила в УЕФА письмо с просьбой принять меры для недопущения проведения даже контрольных матчей с участием российских команд.

В последние дни было несколько случаев, когда команды ряда стран проводили спарринг с представителями страны-агрессора. Кроме того, письмо отправили в Федерацию футбола Турции. Именно в этой страны в основном проводятся контрольные встречи.

«Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры ко всем причастным, чтобы в дальнейшем избежать повторных жестов неуважения и случаев нарушения санкций, справедливо наложенных УЕФА на команды из страны-агрессора, поскольку бездействие или отсутствие реагирования и наказания за их незаконные действия поощряет террористов продолжать», – говорится в письме УАФ.

Недавно УЕФА подтвердил, что российские клубы и сборные остаются вне официальных матчей.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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