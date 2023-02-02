Могут быть проблемы. Челси нужно выйти в ЛЧ из-за больших трансферов

По информации британских СМИ, «Челси» после невероятных трансферных расходов минувшим летом и зимой нужно обязательно выйти в Лигу чемпионов, чтобы не иметь проблем с УЕФА из-за финансовых вопросов.

Сообщается, что трансферы Михаила Мудрика, Энцо Фернандеса (больше 200 миллионов евро в сумме) и ряда других игроков привлекли внимание УЕФА, где будут следить за финансовой ситуацией лондонского клуба.

Выход в Лигу чемпионов позволит клубу улучшить ситуацию, хотя у Синих есть проблемы с титульным спонсором – пока у лондонцев нет контракта на новый сезон.

Однако выход в Лигу чемпионов не будет простой задачей, учитывая, что команда Грэма Поттера отстает от топ-4 на 10 очков.