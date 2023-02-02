Англия02 февраля 2023, 14:49 |
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Тиаго Силва продлит контракт с Челси
Опытный защитник останется в команде Михаила Мудрика
02 февраля 2023, 14:49 |
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38-летний защитник «Челси» Тиаго Силва, чей контракт с клубом истекает в конце сезона, сообщил о том, что близок к новому соглашению:
«Мы ведем переговоры о продлении контракта, возможно, это произойдет в ближайшие дни. Мой план - продолжить работу в «Челси», и клуб хочет продолжить работу со мной», – заявил бразильский защитник.
Силва выступает за «Челси» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 ассиста в 23 матчах во всех турнирах.
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