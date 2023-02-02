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  4. Тиаго Силва продлит контракт с Челси
Англия
02 февраля 2023, 14:49 |
187
0

Тиаго Силва продлит контракт с Челси

Опытный защитник останется в команде Михаила Мудрика

02 февраля 2023, 14:49 |
187
0
Тиаго Силва продлит контракт с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

38-летний защитник «Челси» Тиаго Силва, чей контракт с клубом истекает в конце сезона, сообщил о том, что близок к новому соглашению:

«Мы ведем переговоры о продлении контракта, возможно, это произойдет в ближайшие дни. Мой план - продолжить работу в «Челси», и клуб хочет продолжить работу со мной», – заявил бразильский защитник.

Силва выступает за «Челси» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 ассиста в 23 матчах во всех турнирах.

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Тиаго Силва Челси продление контракта
Источник ESPN
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