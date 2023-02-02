Тиаго Силва продлит контракт с Челси

38-летний защитник «Челси» Тиаго Силва, чей контракт с клубом истекает в конце сезона, сообщил о том, что близок к новому соглашению:

«Мы ведем переговоры о продлении контракта, возможно, это произойдет в ближайшие дни. Мой план - продолжить работу в «Челси», и клуб хочет продолжить работу со мной», – заявил бразильский защитник.

Силва выступает за «Челси» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 ассиста в 23 матчах во всех турнирах.