Снигур не смогла выйти в 1/4 финала на турнире ITF в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила борьбу на 40-тысячнике ITF.

Во втором раунде 20-летняя украинка проиграла 323-й ракетке мира Селин Наеф из Швейцарии.

Порту. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Селин Наеф (Швейцария) – 3:6, 0:6

Отметим, что в первом матче на соревнованиях в Порту Снигур одолела Люси Нгуен Там из Франции.