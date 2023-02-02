Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур не смогла выйти в 1/4 финала на турнире ITF в Португалии
ITF
02 февраля 2023, 13:17 | Обновлено 02 февраля 2023, 13:32
272
0

Снигур не смогла выйти в 1/4 финала на турнире ITF в Португалии

Дарья проиграла сопернице из Швейцарии

02 февраля 2023, 13:17 | Обновлено 02 февраля 2023, 13:32
272
0
Снигур не смогла выйти в 1/4 финала на турнире ITF в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила борьбу на 40-тысячнике ITF.

Во втором раунде 20-летняя украинка проиграла 323-й ракетке мира Селин Наеф из Швейцарии.

Порту. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Селин Наеф (Швейцария) – 3:6, 0:6

Отметим, что в первом матче на соревнованиях в Порту Снигур одолела Люси Нгуен Там из Франции.

По теме:
Солидная финансовая помощь. Украинки Снигур и Котляр получат бонус от ITF
Рейтинг WTA. Калинина обновила личный рекорд, Киченок осталась в топ-10
Ни одного брейка. Снигур разгромно проиграла в полуфинале 60-тысячника
Дарья Снигур ITF Порту Селин Наеф
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Футбол | 01 февраля 2023, 18:26 5
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора

Команда Игоря Йовичевича разбила защиту соперников до перерыва, но во втором тайме имела проблемы

ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
Футбол | 01 февраля 2023, 22:50 2
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных

«Аль-Айн» обыграл «Хор-Факкан» со счетом 1:0

ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
Футбол | 01.02.2023, 22:30
ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Ливан
Теннис | 02.02.2023, 11:52
Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Ливан
Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Ливан
ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым
Футбол | 02.02.2023, 08:30
ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым
ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
31.01.2023, 16:52 1
Война
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
31.01.2023, 13:23 5
Футбол
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
31.01.2023, 11:33 4
Бокс
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
01.02.2023, 07:42 27
Футбол
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
31.01.2023, 21:35 9
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
02.02.2023, 02:00
Биатлон
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
01.02.2023, 08:23 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
31.01.2023, 13:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности