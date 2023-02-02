ITF02 февраля 2023, 13:17 | Обновлено 02 февраля 2023, 13:32
272
0
Снигур не смогла выйти в 1/4 финала на турнире ITF в Португалии
Дарья проиграла сопернице из Швейцарии
02 февраля 2023, 13:17 | Обновлено 02 февраля 2023, 13:32
272
0
Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила борьбу на 40-тысячнике ITF.
Во втором раунде 20-летняя украинка проиграла 323-й ракетке мира Селин Наеф из Швейцарии.
Порту. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Селин Наеф (Швейцария) – 3:6, 0:6
Отметим, что в первом матче на соревнованиях в Порту Снигур одолела Люси Нгуен Там из Франции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 февраля 2023, 18:26 5
Команда Игоря Йовичевича разбила защиту соперников до перерыва, но во втором тайме имела проблемы
Футбол | 01 февраля 2023, 22:50 2
«Аль-Айн» обыграл «Хор-Факкан» со счетом 1:0
Футбол | 01.02.2023, 22:30
Теннис | 02.02.2023, 11:52
Футбол | 02.02.2023, 08:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.01.2023, 16:52 1
31.01.2023, 13:23 5
31.01.2023, 11:33 4
01.02.2023, 07:42 27
31.01.2023, 21:35 9
02.02.2023, 02:00
01.02.2023, 08:23 7
31.01.2023, 13:59 6