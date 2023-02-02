«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсел пояснил, почему новичок команды Виктор Цыганков все еще не дебютировал в команде, хотя прошло уже два матча после трансфера из «Динамо».

«Мы знаем, что Виктор пришел из чемпионата, который находится на паузе, игрок не участвовал в официальных матчах с ноября. Ему нужно время на адаптацию, плюс он не знает испанский язык, ему нужно время, чтобы понять идеи и указания тренера».

«Но Цыганков – достаточно молодой игрок, поэтому мы верим, что он быстро сможет помочь нам. Думаю, дебют состоится в ближайших турах», — сказал Карсел.

Команда в воскресенье сыграет против «Валенсии».