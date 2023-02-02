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  4. «Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым
Испания
02 февраля 2023, 13:28 | Обновлено 02 февраля 2023, 13:29
943
12

«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым

Должен сыграть в ближайших турах

02 февраля 2023, 13:28 | Обновлено 02 февраля 2023, 13:29
943
12
«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсел пояснил, почему новичок команды Виктор Цыганков все еще не дебютировал в команде, хотя прошло уже два матча после трансфера из «Динамо».

«Мы знаем, что Виктор пришел из чемпионата, который находится на паузе, игрок не участвовал в официальных матчах с ноября. Ему нужно время на адаптацию, плюс он не знает испанский язык, ему нужно время, чтобы понять идеи и указания тренера».

«Но Цыганков – достаточно молодой игрок, поэтому мы верим, что он быстро сможет помочь нам. Думаю, дебют состоится в ближайших турах», — сказал Карсел.

Команда в воскресенье сыграет против «Валенсии».

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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Комментарии 12
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umnuy2
его фото с семьей на поле в форме жироны было похоже на семью беженцев вырвавшихся из ада и радующимся гуманитарки нашару а не ТРАНСФЕР ЛИДЕРА УПЛ
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umnuy2
грустно как-то...эх андрюха
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anacreon
Тим часом Миколенко в першому ж матчі  через пару днів після зимового переходу зіграв 120 хвилин...Іспанці зі своєю мовою трохи дурні. Там напевно реально ніхто не розмовляє навіть англійською на полі і навколо і вони завжди заставляють іноземців вчити іспанську. Лунін одразу мав вчити, коли перейшов і дуже швидко бодро вже говорив.
Це якась тупість. Звідки іноземцям одразу ту мову знати. Ще більша тупість не випускати хоч на 10 хвилин новачків, чекаючи поки мову підтягнуть.  
Мудрик як і Циганков не грав давно, але одразу вийшов на півгодини.
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0
DK02
А мудрик в якому чемпіонаті грав?
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0
mayakovskiy1
ахаха)) Мудрик не играл пол года, выходит через 2 дня против Ливера. Тут чудак греет баночку и не знает языка)))
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-1
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Trollface
Не варто було змінювати клуб.  Тепер ніхто.
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-2
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