Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Ливан
Поединки состоятся 3 и 4 февраля
Состоялась жеребьевка матчевой встречи плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Украины и Ливана.
Расписание матчей
3 февраля, пятница
12:00 - Владислав Орлов (№385 ATP) – Хади Хабиб (№451 ATP)
2-й запуск - Вячеслав Белинский (№622 ATP) – Бенджамин Хассан (№324 ATP)
4 февраля, суббота
12:00 - Илья Белобородько / Владислав Манафов – Хади Хабиб / Хасан Ибрахим
2-й запуск - Владислав Орлов (№385 ATP) – Бенджамин Хассан (№324 ATP)
3-й запуск - Вячеслав Белинский (№622 ATP) – Хади Хабиб (№451 ATP)
Встречу Украина – Ливан будет принимать Польша. Матчи состоятся в теннисном клубе Leszno Tennis Klub (город Лешно).
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