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ITF
02 февраля 2023, 11:52 | Обновлено 02 февраля 2023, 12:24
394
1

Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Ливан

Поединки состоятся 3 и 4 февраля

02 февраля 2023, 11:52 | Обновлено 02 февраля 2023, 12:24
394
1
Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Ливан
ФТУ

Состоялась жеребьевка матчевой встречи плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Украины и Ливана.

Расписание матчей

3 февраля, пятница

12:00 - Владислав Орлов (№385 ATP) – Хади Хабиб (№451 ATP)
2-й запуск - Вячеслав Белинский (№622 ATP) – Бенджамин Хассан (№324 ATP)

4 февраля, суббота

12:00 - Илья Белобородько / Владислав Манафов – Хади Хабиб / Хасан Ибрахим
2-й запуск - Владислав Орлов (№385 ATP) – Бенджамин Хассан (№324 ATP)
3-й запуск - Вячеслав Белинский (№622 ATP) – Хади Хабиб (№451 ATP)

Встречу Украина – Ливан будет принимать Польша. Матчи состоятся в теннисном клубе Leszno Tennis Klub (город Лешно).

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Источник Sport.ua
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