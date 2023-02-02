Испания02 февраля 2023, 11:19 | Обновлено 02 февраля 2023, 11:27
309
0
ВИДЕО. Почему Лунин не ушел, возвращение Ибрагимовича, ставим на Реал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
02 февраля 2023, 11:19 | Обновлено 02 февраля 2023, 11:27
309
0
1. Стало известно, когда Ибрагимович вернется на поле
2. Днепр-1 отказался отдать Довбика в Испанию
3. Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вышел в четвертьфинал Кубка президента в ОАЭ
4. Стало известно, почему Лунин не ушел из Реала
5. Прогноз на матч Реал Мадрид – Валенсия
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 февраля 2023, 06:30 2
Очередное плановое трансферное безумие официально завершилось
Футбол | 01 февраля 2023, 22:30 5
Француз имел отличный шанс вывести «ПСЖ» вперед в игре с «Монпелье»
Футбол | 02.02.2023, 08:30
Футбол | 01.02.2023, 11:36
Биатлон | 02.02.2023, 02:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.01.2023, 16:58 16
31.01.2023, 22:42 34
31.01.2023, 23:36 2
31.01.2023, 13:23 5
31.01.2023, 11:33 4
01.02.2023, 22:12 4
31.01.2023, 08:29 1
31.01.2023, 11:14 47