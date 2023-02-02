Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Почему Лунин не ушел, возвращение Ибрагимовича, ставим на Реал
Испания
02 февраля 2023, 11:19 | Обновлено 02 февраля 2023, 11:27
309
0

ВИДЕО. Почему Лунин не ушел, возвращение Ибрагимовича, ставим на Реал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

02 февраля 2023, 11:19 | Обновлено 02 февраля 2023, 11:27
309
0
ВИДЕО. Почему Лунин не ушел, возвращение Ибрагимовича, ставим на Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Стало известно, когда Ибрагимович вернется на поле
2. Днепр-1 отказался отдать Довбика в Испанию
3. Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вышел в четвертьфинал Кубка президента в ОАЭ
4. Стало известно, почему Лунин не ушел из Реала
5. Прогноз на матч Реал Мадрид – Валенсия

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Деньги Абрамовича для Украины, ставим на Барселону
ВИДЕО. Забарный в Борнмуте, Брайтон и Матвиенко, ставим на Интер
ВИДЕО. У Эвертона новый тренер, Алвес играет в тюрьме, ставим на Верону
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик, Роналду, Забарный и еще 7 главных трансферов зимнего окна-2023
Футбол | 02 февраля 2023, 06:30 2
Мудрик, Роналду, Забарный и еще 7 главных трансферов зимнего окна-2023
Мудрик, Роналду, Забарный и еще 7 главных трансферов зимнего окна-2023

Очередное плановое трансферное безумие официально завершилось

ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
Футбол | 01 февраля 2023, 22:30 5
ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые

Француз имел отличный шанс вывести «ПСЖ» вперед в игре с «Монпелье»

ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым
Футбол | 02.02.2023, 08:30
ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым
ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым
Журналист: Ярмоленко в ближайшие полгода вернется в Динамо
Футбол | 01.02.2023, 11:36
Журналист: Ярмоленко в ближайшие полгода вернется в Динамо
Журналист: Ярмоленко в ближайшие полгода вернется в Динамо
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 02.02.2023, 02:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
31.01.2023, 16:58 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
31.01.2023, 22:42 34
Футбол
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
31.01.2023, 23:36 2
Футбол
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
31.01.2023, 13:23 5
Футбол
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
31.01.2023, 11:33 4
Бокс
ВИДЕО. Люди услышат про Украину! Первое интервью Забарного в Борнмуте
ВИДЕО. Люди услышат про Украину! Первое интервью Забарного в Борнмуте
01.02.2023, 22:12 4
Футбол
Бывшая первая ракетка мира проиграла шестой матч подряд
Бывшая первая ракетка мира проиграла шестой матч подряд
31.01.2023, 08:29 1
Теннис
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
31.01.2023, 11:14 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности