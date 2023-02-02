Месси лучше Роналду. Аргентинец стал лидером по голам за клубы

В среду, 1 февраля, в матче 21-го тура чемпионата Франции «Монпелье»– «ПСЖ» (1:3) Лионель Месси стал автором одного гола.

Теперь на счету 35-летнего аргентинца 697 голов в поединках за команды из европейских топ-5 лиг: он забил 672 гола за «Барселону» и 25 – за «ПСЖ». Чтобы добиться таких показателей, Месси понадобилось 835 игр.

На счету Криштиану Роналду, который не так давно стал игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, 696 голов за клубы из топ-лиг: 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» и 101 за «Ювентус». Он провел 919 игр.

Впрочем, КриРо по-прежнему опережает Месси по голам непосредственно в играх топ-5 лиг Европы. У него 495 забитых мячей в матчах топ-чемпионатов Европы, а у Лионеля – 489 голов.