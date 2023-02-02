Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча второго круга на турнире в Хуахине
2 феврая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Хуахине.
Во втором раунде украинка сразится с Татьяной Марией из Германии (№63 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Костюк – Хибино. Ориентировочное время начала матча – 10:45 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Лесей Цуренко (№136 WTA).
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