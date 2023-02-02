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  4. Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 февраля 2023, 09:56 |
113
0

Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча второго круга на турнире в Хуахине

02 февраля 2023, 09:56 |
113
0
Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

2 феврая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Хуахине.

Во втором раунде украинка сразится с Татьяной Марией из Германии (№63 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Костюк – Хибино. Ориентировочное время начала матча – 10:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лесей Цуренко (№136 WTA).

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Татьяна Мария Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Хуахин
Источник Sport.ua
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