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WTA
02 февраля 2023, 09:30 | Обновлено 02 февраля 2023, 09:53
342
0

Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча второго круга на турнире в Хуахине

02 февраля 2023, 09:30 | Обновлено 02 февраля 2023, 09:53
342
0
Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Хуахине.

Во втором раунде украинка сразится с японкой Нао Хибино (№139 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 09:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Бьянкой Андрееску (№42 WTA) или Анастасией Захаровой (№186 WTA).

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Источник Sport.ua
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