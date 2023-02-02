Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча второго круга на турнире в Хуахине
2 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Хуахине.
Во втором раунде украинка сразится с японкой Нао Хибино (№139 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 09:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Бьянкой Андрееску (№42 WTA) или Анастасией Захаровой (№186 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим Дячук получит шанс в киевской команде
«Аль-Айн» обыграл «Хор-Факкан» со счетом 1:0