Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Хуахине.

Во втором раунде украинка сразится с японкой Нао Хибино (№139 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 09:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Бьянкой Андрееску (№42 WTA) или Анастасией Захаровой (№186 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА