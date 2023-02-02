Йозуа КИММИХ: «Когда демонстрируем такую игру, нас очень трудно остановить»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

«Мы очень рады, что наконец победили. Сегодня мы с первой минуты показали, что хотим побеждать. Это было очень хорошее выступление, учитывая результаты последних нескольких недель.

Когда мы демонстрируем такую игру на поле, нас очень трудно остановить», - сказал Киммих.