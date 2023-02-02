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Германия
02 февраля 2023, 03:50 | Обновлено 02 февраля 2023, 04:00
26
0

Йозуа КИММИХ: «Когда демонстрируем такую игру, нас очень трудно остановить»

Хавбек «Баварии» – о разгромной победе над «Майнцем»

02 февраля 2023, 03:50 | Обновлено 02 февраля 2023, 04:00
26
0
Йозуа КИММИХ: «Когда демонстрируем такую игру, нас очень трудно остановить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

«Мы очень рады, что наконец победили. Сегодня мы с первой минуты показали, что хотим побеждать. Это было очень хорошее выступление, учитывая результаты последних нескольких недель.

Когда мы демонстрируем такую игру на поле, нас очень трудно остановить», - сказал Киммих.

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Йозуа Киммих Майнц Бавария Кубок Германии по футболу
Источник Bayern & Germany
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