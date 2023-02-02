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02 февраля 2023, 03:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 03:28
174
0

Молодой украинский футболист находится на просмотре в шведском клубе

Никита Скапенко может подписать контракт с ФК «Велебит»

02 февраля 2023, 03:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 03:28
174
0
Молодой украинский футболист находится на просмотре в шведском клубе
Никита Скапенко

20-летний украинский футболист Никита Скапенко находится на просмотре в шведском клубе.

Скапенко в ближайшее время может подписать контракт с клубом «Велебит», который играет в третьем дивизионе Швеции.

В Украине Никита выступал за молодежку и дубль «Диназа». В основном он играет на позиции центрального атакующего полузащитника.

Никита Скапенко рассказал о своем возможном трансфере эксклюзивно для Sport.ua:

«Сейчас я нахожусь на просмотре в шведском клубе «Велебит». Я на постоянной основе тренировался в аматорских и полупрофессиональных клубах Швеции. Вскоре на одну из тренировок пришел тренер-аналитик из ФК «Гетеборг», который выступает в Аллсвенскан (высшая лига Швеции – ред.).

Он заметил мою игру и связался со мной. Но в итоге он сказал, что ничем не может мне помочь, к примеру попасть на просмотр в «Гетеборг» для меня сейчас невозможно. Почему? Одна из причин – у меня нет должного опыта в выступлениях на профессиональном уровне.

Затем у меня появился шанс попасть на просмотр в «Велибит». Недавно у меня была первая тренировка с этой командой. Думаю, у меня все получится и в дальнейшем смогу подписать контракт».

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трансферы Никита Скапенко
Источник Sport.ua
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