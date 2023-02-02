Молодой украинский футболист находится на просмотре в шведском клубе
Никита Скапенко может подписать контракт с ФК «Велебит»
20-летний украинский футболист Никита Скапенко находится на просмотре в шведском клубе.
Скапенко в ближайшее время может подписать контракт с клубом «Велебит», который играет в третьем дивизионе Швеции.
В Украине Никита выступал за молодежку и дубль «Диназа». В основном он играет на позиции центрального атакующего полузащитника.
Никита Скапенко рассказал о своем возможном трансфере эксклюзивно для Sport.ua:
«Сейчас я нахожусь на просмотре в шведском клубе «Велебит». Я на постоянной основе тренировался в аматорских и полупрофессиональных клубах Швеции. Вскоре на одну из тренировок пришел тренер-аналитик из ФК «Гетеборг», который выступает в Аллсвенскан (высшая лига Швеции – ред.).
Он заметил мою игру и связался со мной. Но в итоге он сказал, что ничем не может мне помочь, к примеру попасть на просмотр в «Гетеборг» для меня сейчас невозможно. Почему? Одна из причин – у меня нет должного опыта в выступлениях на профессиональном уровне.
Затем у меня появился шанс попасть на просмотр в «Велибит». Недавно у меня была первая тренировка с этой командой. Думаю, у меня все получится и в дальнейшем смогу подписать контракт».
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