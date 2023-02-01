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Англия
01 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 01 февраля 2023, 21:22
978
1

Пресс-служба: Абрамович не участвует в распределении денег от продажи Челси

От пресс-офиса российского олигарха поступило уточнение информации

01 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 01 февраля 2023, 21:22
978
1
Пресс-служба: Абрамович не участвует в распределении денег от продажи Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба российского бизнесмена Романа Абрамовича сообщила, что олигарх не имеет доступа к средствам от продажи «Челси» и не участвует в процессе их распределения:

«Перед продажей «Челси» Роман Абрамович объявил, что хочет, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд жертв с обеих сторон конфликта между россией и Украиной. Речь исключительно о гуманитарной помощи населению. Однако после продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей».

Днем ранее появилась информация, что британское правительство близко к тому, чтобы передать 2,3 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи ФК «Челси» российским олигархом Романом Абрамовичем, в специальный фонд финансовой помощи Украине. Эта сумма является чистой выручкой от продажи клуба в 2022 году.

В ближайшее время Европейский союз должен одобрить проведение денег. Сумма поступит на счет фонда, который возглавляет бывший исполнительный директор UNICEF в Великобритании Майк Пенроуз. Из фонда средства пойдут на восстановление образовательных заведений, помощь медицинского характера и другие сферы. Все средства будут распределяться под контролем ЕС.

Некоторые СМИ ошибочно написали, будто именно Абрамович отдаст 2,3 млрд фунтов Украине. Эти сообщения были результатом неправильного толкования вышедшей накануне публикации британской газеты The Telegraph.

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Роман Абрамович Великобритания благотворительность продажа Челси российско-украинская война
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Об этом в Британии сразу и заявили.
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