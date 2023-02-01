Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборную Бельгии возглавит молодой специалист, ранее работавший на болотах
Бельгия
01 февраля 2023, 20:17 | Обновлено 01 февраля 2023, 20:53
779
0

Сборную Бельгии возглавит молодой специалист, ранее работавший на болотах

Доменико Тедеско возглавлял команду «РБ Лейпциг» до сентября 2022 года

01 февраля 2023, 20:17 | Обновлено 01 февраля 2023, 20:53
779
0
Сборную Бельгии возглавит молодой специалист, ранее работавший на болотах
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецко-итальяский специалист Доменико Тедеско в ближайшее время станет новым тренером национальной сборной Бельгии.

Официальное объявление ожидается после того, как Тедеско утрясет контрактные вопросы со своим бывшим клубом РБ «Лейпциг». Доменико уже прибыл в Бельгию, чтобы вскоре приступить к своим обязанностям.

Руководители бельгийской ассоциации согласовали с 37-летним Тедеско контракт до чемпионата мира 2026 включительно.

На пост главного тренера сборной Бельгии также претендовал 50-летний нидерландский тренер Петер Бос.

С должности наставника бельгийской команды после ЧМ-2022 был уволен Роберто Мартинес, который затем возглавил сборную Португалию.

Тедеско работал главным тренером «РБ Лейпциг» с декабря 2021 по сентябрь 2022 года. С красным быками он выиграл Кубок Германии 2021/22.

С 2019 по 2021 году Тедеско работал на болотах, где возглавлял команду, которую в соцсетях называют «сраптак».

По теме:
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
Источник: Эвертон назначил нового тренера. Стали известны детали контракта
Источник: никто из тренеров сборной Украины контракт не продлил
сборная Бельгии по футболу Доменико Тедеско РБ Лейпциг Петер Бос назначение тренера
Источник Het Laatste Nieuws
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
Футбол | 31 января 2023, 22:42 34
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута

Защитник покидает «Динамо» Киев

Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
Футбол | 31 января 2023, 23:36 2
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо

Защитник побил рекорд Андрея Ярмоленко

Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Футбол | 01.02.2023, 18:26
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Агент Беседина: «Задача Артема – перезагрузиться и вернуться в Динамо»
Футбол | 01.02.2023, 13:30
Агент Беседина: «Задача Артема – перезагрузиться и вернуться в Динамо»
Агент Беседина: «Задача Артема – перезагрузиться и вернуться в Динамо»
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
Футбол | 31.01.2023, 23:23
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
01.02.2023, 09:30 8
Футбол
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
01.02.2023, 07:42 26
Футбол
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
31.01.2023, 13:23 5
Футбол
Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине
Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине
31.01.2023, 15:03 2
Теннис
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
31.01.2023, 05:15 5
Футбол
Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко
Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко
30.01.2023, 17:57 8
Футбол
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
30.01.2023, 17:04 19
Футбол
Бывшая первая ракетка мира проиграла шестой матч подряд
Бывшая первая ракетка мира проиграла шестой матч подряд
31.01.2023, 08:29 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности