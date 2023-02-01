Сборную Бельгии возглавит молодой специалист, ранее работавший на болотах

Немецко-итальяский специалист Доменико Тедеско в ближайшее время станет новым тренером национальной сборной Бельгии.

Официальное объявление ожидается после того, как Тедеско утрясет контрактные вопросы со своим бывшим клубом РБ «Лейпциг». Доменико уже прибыл в Бельгию, чтобы вскоре приступить к своим обязанностям.

Руководители бельгийской ассоциации согласовали с 37-летним Тедеско контракт до чемпионата мира 2026 включительно.

На пост главного тренера сборной Бельгии также претендовал 50-летний нидерландский тренер Петер Бос.

С должности наставника бельгийской команды после ЧМ-2022 был уволен Роберто Мартинес, который затем возглавил сборную Португалию.

Тедеско работал главным тренером «РБ Лейпциг» с декабря 2021 по сентябрь 2022 года. С красным быками он выиграл Кубок Германии 2021/22.

С 2019 по 2021 году Тедеско работал на болотах, где возглавлял команду, которую в соцсетях называют «сраптак».