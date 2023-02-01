Мудрик, Роналду, Забарный и еще 7 главных трансферов зимнего окна-2023

Последний день января в большинстве топ-лиг Европы ознаменовал закрытие зимнего трансферного окна. По сложившейся традиции последних сезонов, зима является более спокойной в плане резонансных сделок, нежели лето. Можем утверждать, что в определенной степени это правило подтвердилось и на сей раз. Вместе с тем нельзя не отметить и тот факт, что не обошлось и без громких трансферных бомб. Один переход Мудрика из «Шахтера» в «Челси» чего стоит.

Но не только Мудриком единым. В уже закрывшееся окно состоялось сразу несколько знаковых трансферов, о которых и пойдет речь ниже.

Марсель ЗАБИТЦЕР



Возраст: 28 лет

Направление трансфера: «Бавария» → «Манчестер Юнайтед»

Сумма: аренда

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце прошлого сезона лидер полузащиты «Лейпцига» Забитцер ушел на «повышение» в «Баварию». Тогда казалось, что австрийский универсал сможет закрепиться в мюнхенском коллективе. Но вместо притязаний на игру в основе, Марсель очутился на скамье для запасных. Причем это место он застолбил очень надежно, беспросветно.

Наверное, он бы и дальше полировал скамью для запасных на «Альянц Арене», если бы не случай. В «МЮ» из-за травмы выбыл на продолжительное время Эриксен, и манкунианцам понадобилось оперативно решать проблему с «дырой» в центре поля. Они обратили свой взор в сторону Бундеслиги. «Бавария» без особого сожаления отпустила Забитцера в аренду. На новом рабочем месте у Марселя будет возможность доказать, что на нем еще рано ставить крест.

ЖОРЖИНЬО



Возраст: 31 год

Направление трансфера: «Челси» → «Арсенал»

Сумма: 11,3 млн евро



Getty Images/Global Images Ukraine

С приходом Поттера на тренерский мостик «Челси», опорный полузащитник Жоржиньо перестал быть для «синих» определяющей фигурой центра поля. А тут еще разговоры о приходе в команду Фернандеса. В общем, итальянский бразилец вдруг почувствовал себя на «Стемфорд Бридж» некомфортно. И попросился на выход.

Боссы «аристократов» решили не наступать «на горло» футболисту, верою и правдою служившему клубу на протяжении нескольких сезонов. В итоге Жоржиньо сменил клубную прописку, но не сменит место жительства: он останется в Лондоне. Хотя, откровенно говоря, о его перспективах в «Арсенале» сейчас говорить весьма сложно, ведь футбол Артеты существенно отличается от того, во что играл чемпион Европы в «Челси».

Илья ЗАБАРНЫЙ



Возраст: 20 лет

Направление трансфера: «Динамо» → «Борнмут»

Сумма: 27 млн евро + 5 млн фунтов возможных бонусов



Твиттер Борнмута

Самый дорогой исходящий трансфер в истории «Динамо». И, в свою очередь, самый дорогой входящий трансфер в истории «Борнмута» (если учитывать с бонусами). Стороны провернули сделку очень быстро, и обе стороны оказались довольны. «Динамо» - тем, что получит серьезнейшие деньги, позволяющие заметно улучшить финансовую «погоду». «Борнмут» - тем, что, если судить по клубной риторике, получил в свое распоряжение одного из лучших молодых центрбеков континента.

С точки зрения перспектив и резонов самого футболиста можно дискутировать, ведь он перебрался в лагерь аутсайдера. Тем не менее, если Илья будет получать регулярную игровую практику – а он ее обязан получать хотя бы ввиду своего громкого статуса – он, несомненно, сможет ухватиться за свой шанс и громко о себе заявить в одной из самых сильных лиг мира.

Жоржиньо РЮТТЕР



Возраст: 20 лет

Направление трансфера: «Хоффенхайм» → «Лидс Юнайтед»

Сумма: 40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Рекордный входящий трансфер в истории «Лидса». «Павлины», в нынешнем сезоне борющиеся за сохранение элитной прописки, срочно нуждались в усилении своего атакующего звена. Это усиление они увидели в лице молодого французского форварда «Хоффенхайма» Рюттера. В 15 поединках текущего чемпионата Германии Жоржиньо забил два мяча и отдал столько же результативных передач. Несмотря на незавидную, как для нападающего, статистику, «Хоффенхайм» очень высоко оценил своего форварда. Но ценник в сорок миллионов не испугал «Лидс». Стороны подписали соглашение до лета 2028 года.

Коди ГАКПО



Возраст: 23 года

Направление трансфера: ПСВ → «Ливерпуль»

Сумма: 42 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Гакпо стал настоящим открытием группового этапа чемпионата мира в Катаре. Молодой форвард ПСВ и сборной Нидерландов приятно удивил не только высокой результативностью (забивал в каждом матче), но и яркой игрой. Уже тогда поползли активные слухи о том, что клубу из Эйндховена не удастся удержать свою звезду. В итоге так и случилось.

Поначалу Гакпо «сватали» в «Манчестер Юнайтед»: голландский тренер манкунианцев тен Хаг был лично заинтересован в трансфере. Однако в последний момент «красных дьяволов» опередила еще одна «красная» команда – «Ливерпуль».

Криштиану РОНАЛДУ



Возраст: 37 лет

Направление трансфера: свободный агент



Getty Images/Global Images Ukraine

Если говорить в целом, то самым неожиданным трансфером нынешнего зимнего межсезонья стал переход культового футболиста нашего времени Криштиану Роналду из «МЮ» в саудовский «Аль Наср». В данном случае нужно уточнить, что неожиданность как раз и заключается в том, куда именно ушел португалец, ведь его уход из «Олд Трафорд» был неизбежен.

КриРо в последнее время не попадал в стартовый состав «МанЮнайтед», из-за чего публично конфликтовал и с одноклубниками, и с тренером. Последней каплей, переполнившей чашу терпения боссов клуба из Манчестера, стало резонансное интервью Криша, в котором он очень негативно отозвался и о клубе, и о его тренерах (и бывшем, и нынешнем).

После такого откровения стороны разорвали сотрудничество. Ожидалось, что Криштиану продолжит свою карьеру в одном из европейских топ-клубов. Но желающих заполучить стареющую звезду в Европе не оказалось. И Рон решил сделать ход конем: он перешел в чемпионат Саудовской Аравии, подписав самый дорогостоящий контракт в истории футбола (за год в «Аль Насре» португалец будет зарабатывать порядка 70 млн евро).

Энтони ГОРДОН



Возраст: 21 год

Направление трансфера: «Эвертон» → «Ньюкасл»

Сумма: 45,6 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Нынешнее бедственное турнирное положение «Эвертона» (команда идет в зоне вылета, уволила главного тренера Лэмпарда) не в последнюю очередь связано с тем, что «ириски» очень легко расстаются со своими ведущими футболистами.

Но легко – отнюдь не значит, что дешево. Очередной исходящий трансфер серьезно пополнил казну ливерпульского клуба. Речь идет о продаже молодого полузащитника Гордона в «Ньюкасл». В текущем сезоне вингер провел за «Эвертон» 18 матчей, в которых забил три мяча.

Объясняя логику своего перехода в стан «сорок», Энтони признался, что ему очень нравится, как сейчас развивается и клуб, и команда. «Уверен, что «Ньюкасл» подходит для меня. Здесь я добьюсь успехов», - заявил новоиспеченный полузащитник «Ньюкасла».

Жоау КАНСЕЛУ



Возраст: 28 лет

Направление трансфера: «Манчестер Сити» → «Бавария»

Сумма: аренда

Getty Images/Global Images Ukraine

Одна из самых неожиданных сделок нынешнего «Юрьева дня». В том смысле, что «МанСити» изначально не собирался избавляться от португальского полузащитника. Но так получилось, что Канселу и Гвардиола «побили горшки». Причем побили настолько серьезно, что продолжать дальнейшее сотрудничество не представлялось возможным.

Ссора тренера «горожан» и его подопечного стала достоянием прессы. И Пеп, и Канселу пытались загладить ситуацию, не выносить сор из избы. Но не получилось. И в последний день окна португалец покинул «Сити». Он выбрал не менее амбициозный клуб – «Баварию». Пока что идет в аренду до конца сезона. Но в договоре между клубами прописана опция выкупа – семьдесят миллионов евро.

Михаил МУДРИК



Возраст: 22 года

Направление трансфера: «Шахтер» → «Челси»

Сумма: 70 млн евро + 30 миллионов возможных бонусов



Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главная трансферная сага отечественного футбольного рынка последних лет. Если говорить вообще об иерархии, то, наверное, по звучности данный переход – второй после ухода Андрея Шевченко из «Динамо» в «Милан», а затем из «Милана» в «Челси». А вот по трансферной стоимости сей трансфер ощутимо заткнул за пояс абсолютно все переходы украинских игроков за всю историю нашего независимого чемпионата.

Долгое время на Мудрика претендовал «Арсенал». Лондонцы планомерно «вели» вингера «горняков», в трансфере был лично заинтересован наставник «канониров» Артета. Но «Арсенал» не был готов выплатить требуемую «Шахтером» сумму – сто миллионов евро. А вот другой лондонский клуб – «Челси» - оказался более сговорчивым. И более денежным.

«Аристократы» неожиданно вмешались в «игру престолов» и смогли перебить предложение «Арсенала». Трансфер Мудрика стал самым дорогим в истории и «Шахтера», и чемпионата Украины. Он был одним из самых дорогих и в истории «Челси». Во всяком случае, в нынешнее окно долго держал пальму первенства. Пока в последний январский день его не «перешиб» трансфер Энцо Фернандеса.

Энцо ФЕРНАНДЕС



Возраст: 22 года

Маршрут трансфера: «Бенфика» → «Челси»

Сумма: 121 млн евро



Твиттер Бенфики

Главная трансферная сага нынешнего межсезонья. Молодой полузащитник сборной Аргентины отлично проявил себя на катарском Мундиале, стал его настоящим открытием, главной молодой звездой. Континентальные толстосумы оперативно обратили свой взор на аргентинца. Но «Бенфика» не собиралась расставаться с Фернандесом.

Поначалу и сам Энцо не горел желанием уходить из лиссабонского клуба. Боссы «орлов» даже были готовы доплатить своему звездному опорнику пару миллионов евро за «верность клубу». Однако интерес «Челси» оказался выше «верности».

Поговаривают, что лондонцы договорились о переходе Фернандеса еще в начале января, но затем начались заметные проблемы в переговорном процессе. Тем не менее, 121 миллион евро убедили «Бенфику», и молодой аргентинец в последний день трансферного окна стал футболистом «Челси». Этот переход – самый дорогой в нынешнее межсезонье. Более того, это самая дорогая покупка в истории АПЛ.