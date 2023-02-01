Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Хочется уже сыграть с ПСЖ, против Месси и Мбаппе»

Хавбек «Марселя» Руслан Малиновский уже ждет, когда ему выпадет возможность сыграть против лидера чемпионата Франции ПСЖ и Лионеля Месси с Килианом Мбаппе.

«Уже хочется сыграть поскорее с ПСЖ, с их тройкой всем известной. Месси, Неймар, Мбаппе... Мы знаем, что Мбаппе – фантастический игрок, но то, что показывает Месси в свои годы, какая у него статистика в ПСЖ и как сыграл на ЧМ... Хочется уже выйти на поле с ним».

«Против таких команд нужно будет показывать свой лучший футбол, а также играть в атаку, потому что ПСЖ в обороне не слишком компактный. И главное не давать им проводить контратаки. Против ПСЖ лучший вариант – атака», — считает Малиновский.

Матч с ПСЖ в Лиге 1 состоится в конце февраля, но 8 числа команды сыграют в Кубке Франции.