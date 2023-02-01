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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Хочется уже сыграть с ПСЖ, против Месси и Мбаппе»
Франция
01 февраля 2023, 16:36 |
454
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Хочется уже сыграть с ПСЖ, против Месси и Мбаппе»

Хавбек ждет встречи с лидером Лиги 1

01 февраля 2023, 16:36 |
454
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Хочется уже сыграть с ПСЖ, против Месси и Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Хавбек «Марселя» Руслан Малиновский уже ждет, когда ему выпадет возможность сыграть против лидера чемпионата Франции ПСЖ и Лионеля Месси с Килианом Мбаппе.

«Уже хочется сыграть поскорее с ПСЖ, с их тройкой всем известной. Месси, Неймар, Мбаппе... Мы знаем, что Мбаппе – фантастический игрок, но то, что показывает Месси в свои годы, какая у него статистика в ПСЖ и как сыграл на ЧМ... Хочется уже выйти на поле с ним».

«Против таких команд нужно будет показывать свой лучший футбол, а также играть в атаку, потому что ПСЖ в обороне не слишком компактный. И главное не давать им проводить контратаки. Против ПСЖ лучший вариант – атака», — считает Малиновский.

Матч с ПСЖ в Лиге 1 состоится в конце февраля, но 8 числа команды сыграют в Кубке Франции.

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Марсель ПСЖ Руслан Малиновский Килиан Мбаппе Лионель Месси
Источник Вацко Live
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