Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 16:06 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:12
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Шахтер – Марибор. Стартовый состав горняков
Игор Йовичевич назвал игроков, которые сыграют в спарринге
01 февраля 2023, 16:06 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:12
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В среду, 1 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и словенский «Марибор».
Предлагаем ознакомиться со стартовым составом «горняков».
«Шахтер»: Трубин – Гочелейшвили, Бондарь, Фарина, Михайличенко, Судаков, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Траоре, Бондаренко.
Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Sports Complex», начало в 16:30.
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