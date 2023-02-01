Шахтер – Марибор. Стартовый состав горняков

В среду, 1 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и словенский «Марибор».

Предлагаем ознакомиться со стартовым составом «горняков».

«Шахтер»: Трубин – Гочелейшвили, Бондарь, Фарина, Михайличенко, Судаков, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Траоре, Бондаренко.

Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Sports Complex», начало в 16:30.