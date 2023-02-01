Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Заменить Цыганкова? Об этом пока не думаю»

Хавбек Георгий Цитаишвили на правах аренды выступает за польский «Лех», но пока не знает, вернется ли летом в «Динамо», где может иметь больше шансов, учитывая ситуацию киевлян с составом.

«Возвращение? Пока сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов. Пока я полностью сконцентрирован на своей нынешней команде. Скоро меня ждет ответственный период в национальной сборной. Все покажет время. Тем более неизвестно, какой будет через полгода ситуация в Украине.

Страха нет. Мои сомнения по поводу возвращения в «Динамо» связаны исключительно со спортивными моментами. Раньше я уже трижды хотел уйти из «Динамо», но все три раза оставался, потому что тренеры говорили, что рассчитывают на меня. Я ошибался и был на вторых ролях в команде. Не хочу ошибиться в четвертый раз. Мне нужно играть в футбол.

Конечно, я продолжаю внимательно следить за «Динамо» и трансферными новостями. О потенциальной замене Цыганкова пока не думаю. Опять же, сейчас больше сконцентрирован на нынешнем», – сказал Цитаишвили.

Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до лета 2025 года.