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  4. Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Заменить Цыганкова? Об этом пока не думаю»
Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 15:51 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:03
914
1

Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Заменить Цыганкова? Об этом пока не думаю»

Игрок пока не знает, вернется ли летом в Киев

01 февраля 2023, 15:51 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:03
914
1
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Заменить Цыганкова? Об этом пока не думаю»
ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Хавбек Георгий Цитаишвили на правах аренды выступает за польский «Лех», но пока не знает, вернется ли летом в «Динамо», где может иметь больше шансов, учитывая ситуацию киевлян с составом.

«Возвращение? Пока сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов. Пока я полностью сконцентрирован на своей нынешней команде. Скоро меня ждет ответственный период в национальной сборной. Все покажет время. Тем более неизвестно, какой будет через полгода ситуация в Украине.

Страха нет. Мои сомнения по поводу возвращения в «Динамо» связаны исключительно со спортивными моментами. Раньше я уже трижды хотел уйти из «Динамо», но все три раза оставался, потому что тренеры говорили, что рассчитывают на меня. Я ошибался и был на вторых ролях в команде. Не хочу ошибиться в четвертый раз. Мне нужно играть в футбол.

Конечно, я продолжаю внимательно следить за «Динамо» и трансферными новостями. О потенциальной замене Цыганкова пока не думаю. Опять же, сейчас больше сконцентрирован на нынешнем», – сказал Цитаишвили.

Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Источник Український футбол
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Віталій Яценко
Глибокий лавочник у Леху, 5-й команді у турнірній таблиці... Яке Динамо... Навіть може не мріяти про це. Після Леху буде нова оренда і ще слабша команда, у ще слабшому чемпіонаті.
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