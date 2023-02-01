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Англия
01 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 01 февраля 2023, 15:19
1273
0

Разведка: Украина находится в преддверии очень активной фазы войны

Враг продолжает наступательные действия

01 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 01 февраля 2023, 15:19
1273
0
Разведка: Украина находится в преддверии очень активной фазы войны
Генштаб ВСУ

Украина находится накануне «очень активной фазы» войны, в феврале и марте ожидаются очень активные действия на фронте, считают в Главном управлении разведки Минобороны.

«Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март – будут очень активные действия», - сказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Юсов отметил, что россияне понимают, что усиливается международная поддержка Украины и что скоро будет следующий «Рамштайн», поэтому продолжают бросать на штурмовые действия частично мобилизованных, а также преступников из ЧВК «Вагнер» и других частных военных компаний.

По словам Юсова, потери врага намного больше, чем в украинской армии, но россиянам ничего не остается, как пытаться воевать «количеством».

«Мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и плюс вооружение – как отечественные, так и помощь от международных партнеров, – это то, что в конечном итоге переломи ход этих наступательных действий», - подытожил представитель разведки.

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Источник Украинская правда
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