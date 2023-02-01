Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
Киевляне будут не только продавать
По информации ТаТоТаке, после ухода из «Динамо» форвардов Артема Беседина и Владислава Кулача клуб готов сделать подписание в линию атаки.
Сообщается, что на этой неделе в киевскую команду приедет европейский форвард, который обойдется клубу в 1-1,5 миллиона евро. Фамилия не называется.
«Динамо», оформив трансферы Виктора Цыганкова и Ильи Забарного, имеет определенную сумму на подписание нового футболиста, а приоритет для усиления – атака.
Из-за проблем с форвардами тренер Мирча Луческу в контрольном матче использовался 17-летнего Матвея Пономаренко.
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