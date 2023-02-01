Англия01 февраля 2023, 13:49 |
1178
0
«Замечательное резюме». В Борнмуте рассказали о подписании Забарного
В клубе надеются на дальнейшее развитие игрока
01 февраля 2023, 13:49 |
1178
0
Исполнительный директор клуба АПЛ «Борнмут» Нилл Блэйк рассказал о подписании украинского защитника «Динамо» Илья Забарного, который обошелся клубу в более чем 25 миллионов евро.
«Мы очень рады, что нам удалось подписать игрока с таким замечательным резюме. Забарному всего 20 лет, но он провел много матчей за клуб и сборную, став одним из самых востребованных молодых защитников».
«Надеемся, что он продолжит свое развитие в нашей команде», — сказал Нилл.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 февраля 2023, 08:23 3
«Синие» переманили к себе талантливого аргентинца Энцо
Футбол | 01 февраля 2023, 07:42 21
Валерий Василенко рефлексирует по поводу переезда центрбека «Динамо» в АПЛ
Футбол | 01.02.2023, 10:59
Футбол | 31.01.2023, 16:36
Футбол | 01.02.2023, 12:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.01.2023, 07:20 3
30.01.2023, 12:50
30.01.2023, 13:23 8
30.01.2023, 09:50
30.01.2023, 13:44
30.01.2023, 12:10 4
30.01.2023, 12:14 3
31.01.2023, 11:14 47