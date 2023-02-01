«Замечательное резюме». В Борнмуте рассказали о подписании Забарного

Исполнительный директор клуба АПЛ «Борнмут» Нилл Блэйк рассказал о подписании украинского защитника «Динамо» Илья Забарного, который обошелся клубу в более чем 25 миллионов евро.

«Мы очень рады, что нам удалось подписать игрока с таким замечательным резюме. Забарному всего 20 лет, но он провел много матчей за клуб и сборную, став одним из самых востребованных молодых защитников».

«Надеемся, что он продолжит свое развитие в нашей команде», — сказал Нилл.