Григорчук мог покинуть Черноморец. Тренер отказался уйти
Наставник не хочет покидать Украину
По информации ТаТоТаке, в контракте наставника Романа Григорчука с «Черноморцем» есть пункт, который позволяет ему буквально в любой момент покинуть команду без штрафов или компенсации.
Более того, этой зимой у опытного тренера было два предложения из других стран, но Григорчук отказался от этих вариантов и не захотел покидать одесскую команду.
Сообщается, что наставник не хочет бросать команду в сложной ситуации и не хочет снова покидать Украину во время войны, поэтому будет продолжать работу.
«Черноморец» ушел на перерыв на 15-й позиции.
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