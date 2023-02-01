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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 12:49 | Обновлено 01 февраля 2023, 12:50
574
0

Григорчук мог покинуть Черноморец. Тренер отказался уйти

Наставник не хочет покидать Украину

01 февраля 2023, 12:49 | Обновлено 01 февраля 2023, 12:50
574
0
Григорчук мог покинуть Черноморец. Тренер отказался уйти
ФК Черноморец. Роман Григорчук

По информации ТаТоТаке, в контракте наставника Романа Григорчука с «Черноморцем» есть пункт, который позволяет ему буквально в любой момент покинуть команду без штрафов или компенсации.

Более того, этой зимой у опытного тренера было два предложения из других стран, но Григорчук отказался от этих вариантов и не захотел покидать одесскую команду.

Сообщается, что наставник не хочет бросать команду в сложной ситуации и не хочет снова покидать Украину во время войны, поэтому будет продолжать работу.

«Черноморец» ушел на перерыв на 15-й позиции.

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Черноморец Одесса Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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