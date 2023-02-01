Григорчук мог покинуть Черноморец. Тренер отказался уйти

По информации ТаТоТаке, в контракте наставника Романа Григорчука с «Черноморцем» есть пункт, который позволяет ему буквально в любой момент покинуть команду без штрафов или компенсации.

Более того, этой зимой у опытного тренера было два предложения из других стран, но Григорчук отказался от этих вариантов и не захотел покидать одесскую команду.

Сообщается, что наставник не хочет бросать команду в сложной ситуации и не хочет снова покидать Украину во время войны, поэтому будет продолжать работу.

«Черноморец» ушел на перерыв на 15-й позиции.