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  4. С участием украинцев. Клубы АПЛ установили трансферный рекорд
Англия
01 февраля 2023, 12:10 |
901
0

С участием украинцев. Клубы АПЛ установили трансферный рекорд

Статус самого дорогого трансфера не у Мудрика

01 февраля 2023, 12:10 |
901
0
С участием украинцев. Клубы АПЛ установили трансферный рекорд
ФК Борнмут. Илья Забарный

В течение января клубы АПЛ установили зимний трансферный рекорд, потратив на новых игроков 780 миллионов фунтов, а вот заработать на продажах удалось лишь 120 миллионов фунтов.

Самым дорогим трансфером в итоге стал не Михаил Мудрик, так как «Челси» в последние минуты трансферного окна оформил переход хавбека Энцо Фернандеса за 107 миллионов фунтов, однако украинский хавбек стал вторым самым дорогим трансфером. Топ-3 замкнул Энтони Гордон, перешедший из «Эвертона» в «Ньюкасл».

Больше всех потратил «Челси» - 323 миллиона фунтов.

В трансферном рекорде поучаствовал не только Мудрик, но и Илья Забарный, который перешел из «Динамо» в «Борнмут». Аутсайдер АПЛ вошел в топ-4 по тратам в январе, подписав новичков на 54,5 миллиона фунтов.

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Челси Михаил Мудрик Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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