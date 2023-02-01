С участием украинцев. Клубы АПЛ установили трансферный рекорд

В течение января клубы АПЛ установили зимний трансферный рекорд, потратив на новых игроков 780 миллионов фунтов, а вот заработать на продажах удалось лишь 120 миллионов фунтов.

Самым дорогим трансфером в итоге стал не Михаил Мудрик, так как «Челси» в последние минуты трансферного окна оформил переход хавбека Энцо Фернандеса за 107 миллионов фунтов, однако украинский хавбек стал вторым самым дорогим трансфером. Топ-3 замкнул Энтони Гордон, перешедший из «Эвертона» в «Ньюкасл».

Больше всех потратил «Челси» - 323 миллиона фунтов.

В трансферном рекорде поучаствовал не только Мудрик, но и Илья Забарный, который перешел из «Динамо» в «Борнмут». Аутсайдер АПЛ вошел в топ-4 по тратам в январе, подписав новичков на 54,5 миллиона фунтов.