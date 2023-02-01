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  4. Марченко стартовал с победы на челленджере в США
ATP
01 февраля 2023, 10:41 |
61
0

Марченко стартовал с победы на челленджере в США

Украинский теннисист за 2,5 часа обыграл соперника из девятой сотни рейтинга

01 февраля 2023, 10:41 |
61
0
Марченко стартовал с победы на челленджере в США
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко стартовал с победы на хардовом челленджере в США.

В первом раунде основы украинец переиграл Тоби Алекса Кодата из США, который преодолел квалификацию.

Кливленд. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Тоби Алекс Кодат (США) – 7:5, 5:7, 6:3

Во втором раунде Марченко будет сражаться против пятого сеяного Александара Ковачевича из США, с которым ранее не корте не встречался.

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Илья Марченко Тоби Алекс Кодат ATP Кливленд
Источник Sport.ua
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