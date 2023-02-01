Марченко стартовал с победы на челленджере в США

Украинский теннисист Илья Марченко стартовал с победы на хардовом челленджере в США.

В первом раунде основы украинец переиграл Тоби Алекса Кодата из США, который преодолел квалификацию.

Кливленд. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Тоби Алекс Кодат (США) – 7:5, 5:7, 6:3

Во втором раунде Марченко будет сражаться против пятого сеяного Александара Ковачевича из США, с которым ранее не корте не встречался.