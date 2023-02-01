ATP01 февраля 2023, 10:41 |
61
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Марченко стартовал с победы на челленджере в США
Украинский теннисист за 2,5 часа обыграл соперника из девятой сотни рейтинга
01 февраля 2023, 10:41 |
61
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Украинский теннисист Илья Марченко стартовал с победы на хардовом челленджере в США.
В первом раунде основы украинец переиграл Тоби Алекса Кодата из США, который преодолел квалификацию.
Кливленд. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Тоби Алекс Кодат (США) – 7:5, 5:7, 6:3
Во втором раунде Марченко будет сражаться против пятого сеяного Александара Ковачевича из США, с которым ранее не корте не встречался.
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