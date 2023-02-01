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Испания
01 февраля 2023, 09:56 | Обновлено 01 февраля 2023, 10:01
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0

ВИДЕО. Деньги Абрамовича для Украины, ставим на Барселону

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

01 февраля 2023, 09:56 | Обновлено 01 февраля 2023, 10:01
50
0
ВИДЕО. Деньги Абрамовича для Украины, ставим на Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Барселона сможет зарегистрировать новый контракт Гави
2. Переход Иско в Унион Берлин сорвался
3. Жоау Канселу стал игроком Баварии
4. Абрамович отдаст Украине 2,3 млрд фунтов от продажи Челси
5. Прогноз на матч Бетис – Барселона

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Источник Sport.ua
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