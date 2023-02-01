ВИДЕО. Деньги Абрамовича для Украины, ставим на Барселону

1. Барселона сможет зарегистрировать новый контракт Гави

2. Переход Иско в Унион Берлин сорвался

3. Жоау Канселу стал игроком Баварии

4. Абрамович отдаст Украине 2,3 млрд фунтов от продажи Челси

5. Прогноз на матч Бетис – Барселона

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