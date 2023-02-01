Испания01 февраля 2023, 09:56 | Обновлено 01 февраля 2023, 10:01
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ВИДЕО. Деньги Абрамовича для Украины, ставим на Барселону
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
01 февраля 2023, 09:56 | Обновлено 01 февраля 2023, 10:01
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1. Барселона сможет зарегистрировать новый контракт Гави
2. Переход Иско в Унион Берлин сорвался
3. Жоау Канселу стал игроком Баварии
4. Абрамович отдаст Украине 2,3 млрд фунтов от продажи Челси
5. Прогноз на матч Бетис – Барселона
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