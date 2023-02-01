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WTA
01 февраля 2023, 09:50 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:54
132
0

Байндл заявилась на турнир в Монтеррее

Катерина откроет американскую серию соревнований в Мексике

01 февраля 2023, 09:50 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:54
132
0
Байндл заявилась на турнир в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№84 WTA) заявилась на хардовый турнир WTA 250 в Монтеррее.

Посев возглавит пятая ракетка мира Каролин Гарсия из Франции. Из топ-20 планирует сыграть и Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии, также в списке Элизе Мертенс и Донна Векич.

Байндл уже играла на этом турнире в 2020-м, но проиграла в первом круге Ребекке Петерсон из Швеции.

Соревнования в Мексике пройдут с 27 февраля по 5 марта.

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Монтеррей Каролин Гарсия Беатрис Хаддад Майя Донна Векич Элизе Мертенс
Источник Sport.ua
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