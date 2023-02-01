WTA01 февраля 2023, 09:50 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:54
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Байндл заявилась на турнир в Монтеррее
Катерина откроет американскую серию соревнований в Мексике
01 февраля 2023, 09:50 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:54
132
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№84 WTA) заявилась на хардовый турнир WTA 250 в Монтеррее.
Посев возглавит пятая ракетка мира Каролин Гарсия из Франции. Из топ-20 планирует сыграть и Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии, также в списке Элизе Мертенс и Донна Векич.
Байндл уже играла на этом турнире в 2020-м, но проиграла в первом круге Ребекке Петерсон из Швеции.
Соревнования в Мексике пройдут с 27 февраля по 5 марта.
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