Манчестер Юнайтед отправил защитника к середняку Чемпиошипа

Клуб «Сток Сити», выступающий в Чемпионшипе, сообщил о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе.

25-летний конголезец взят в аренду до конца нынешнего сезона. Он стал пятым новичком «Сток Сити» в зимнее трансферное окно.

Таунзебе никак не может закрепиться в основном составе манкунианцев. Нынешняя аренда – уже пятая для него в карьере. Ранее он три раза отправлялся в аренду в «Астон Виллу» и один раз – в «Наполи».

«Сток Сити» в таблице Чемпиошипа занимает 18-е место, имея 33 очка после 28 матчей.