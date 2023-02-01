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Англия
01 февраля 2023, 09:07 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:27
475
0

Манчестер Юнайтед отправил защитника к середняку Чемпиошипа

Сменил клуб Аксель Туанзебе

01 февраля 2023, 09:07 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:27
475
0
Манчестер Юнайтед отправил защитника к середняку Чемпиошипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Туанзебе

Клуб «Сток Сити», выступающий в Чемпионшипе, сообщил о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе.

25-летний конголезец взят в аренду до конца нынешнего сезона. Он стал пятым новичком «Сток Сити» в зимнее трансферное окно.

Таунзебе никак не может закрепиться в основном составе манкунианцев. Нынешняя аренда – уже пятая для него в карьере. Ранее он три раза отправлялся в аренду в «Астон Виллу» и один раз – в «Наполи».

«Сток Сити» в таблице Чемпиошипа занимает 18-е место, имея 33 очка после 28 матчей.

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Аксель Таунзебе Сток Сити Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига
Источник ФК Сток Сити
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