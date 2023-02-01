Манчестер Юнайтед отправил защитника к середняку Чемпиошипа
Сменил клуб Аксель Туанзебе
Клуб «Сток Сити», выступающий в Чемпионшипе, сообщил о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе.
25-летний конголезец взят в аренду до конца нынешнего сезона. Он стал пятым новичком «Сток Сити» в зимнее трансферное окно.
Таунзебе никак не может закрепиться в основном составе манкунианцев. Нынешняя аренда – уже пятая для него в карьере. Ранее он три раза отправлялся в аренду в «Астон Виллу» и один раз – в «Наполи».
«Сток Сити» в таблице Чемпиошипа занимает 18-е место, имея 33 очка после 28 матчей.
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